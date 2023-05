Cazan in fraganti a Maxi Iglesias besándose con esta famosa presentadora de televisión

La complicidad entre Maxi Iglesias y Eva Soriano delante de las cámaras era más que evidente. Pero ahora, se ha sabido que la pareja podría haber dado un paso más en su relación y habrían protagonizado un apasionado beso en una discoteca de Madrid.

Tras su reciente ruptura con Stephanie Cayo, el actor ha sido visto, supuestamente besándose con la presentadora en un local de ocio nocturno de la capital. Así lo ha asegurado el colaborador de ‘Sálvame’ Germán González en el programa de Mtmad ‘En Todas las salsas’.

«El sábado 22 de abril, a las 3 de la mañana, exteriores del Panda Club… Mis fuentes, supuestamente, ven a Maxi Iglesias morreándose con una mujer. Una presentadora que todos conocemos», empieza diciendo el periodista.

#Exclusiva 💥 Maxi Iglesias y Eva Soriano, pillados besándose en una discoteca de Madrid 😳



🌶 #EnTodasLasSalsas 🌶 Programa ya disponible en #mtmad https://t.co/qvxG5kdFlT — mtmad (@mtmad) May 10, 2023

Según explica Germán, «ella estaba triste, me dice. Que estaba todo el rato mirando. Estaban pendientes de la gente, que no les viesen. Cuando se dieron cuenta de que había gente que les estaba viendo, se fueron. Pero la gente ya había fichado quién era. Estas dos personas se siguen en Instagram y lo más fuerte es que no se dan likes para que no haya ninguna mancha, ninguna pista».

Eva Soriano, la mujer que habría conquistado a Maxi Iglesias

Maxi Iglesias y Eva Soriano desearían llevar en secreto su relación. Sin embargo, fueron pillados besándose en público, lo que ha hecho imposible mantener a salvo el secreto. Finalmente, Germán González acababa desvelando la identidad de la misteriosa mujer con la que han visto al actor en actitud cariñosa.

«Esta mujer, presentadora, ha entrevistado dos veces a Maxi Iglesias… Pero se veía un tonteo. En 2021, esta presentadora dijo ‘Me gusta mucho Maxi Iglesias. A ver si viene al programa, lo entrevisto yo. Me lo pido yo y, después, a ver si surge algo’. Esta persona que, supuestamente, comía la boca a Maxi Iglesias, mientras él le comía la boca a ella es… Eva Soriano», anunciaba el periodista.

Como era de esperar, esta noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Y es que muchos se han sorprendido al conocer de esta supuesta relación. Solo el tiempo dirá si la relación se confirma públicamente, y si sigue adelante.