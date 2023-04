Eva Soriano reacciona de una forma que nadie vio venir al salir a la luz su sueldazo en TVE

Eva Soriano se convertía hace unos días en protagonista de varios titulares después de que TVE revelara a través del portal de transparencia el sueldo de los presentadores de sus programas durante 2022. Y curiosamente, la cómica fue la mejor pagada por su trabajo como presentadora de la última temporada de ‘La noche D’.

TVE contrató a Eva Soriano como nueva presentadora de ‘La Noche D’ tras la marcha de Dani Rovira. Por su trabajo al frente del programa producido por The Good Mood y The Pool, la humorista recibió 11.000 euros por cada una de las diez entregas con las que contó el espacio.

Un sueldo que llevó a que Eva Soriano fuera la mejor pagada de RTVE en 2022 incluso por encima de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, los jueces de ‘MasterChef’, que se llevaron 10.000 euros por cada gala de las diferentes versiones del talent de cocina.

Ante el revuelo generado, Eva Soriano aprovechó este miércoles la última entrega de ‘Showriano‘, el programa que presenta en Movistar Plus+ para bromear sobre el asunto e incluso proponerles a todos los españoles una compensación.

«Primero de todo hoy, tengo que pediros perdón a todos los que estáis aquí y a toda España. Entono el ‘mea culpa’ por cobrar por haber currado«, empezaba diciendo con sorna Eva Soriano al comienzo de su monólogo. «Hay muchos que diréis, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que anoche se filtraron los sueldos de los presentadores de TVE y se conoce que yo he sido la mejor pagada por delante de los jueces de MasterChef», proseguía explicando entre aplausos del público.

«Esto en principio no sé si está bien o está mal. Quiero decir, hay mucha gente que ha dicho ‘¿pero cómo puede cobrar esa barbaridad?’. Y tienen razón», reconocía la cómica antes de proponerles una solución a todos. «El dinero ya lo he cobrado y no lo puedo devolver, es imposible. Y es dinero vuestro. Se me ha ocurrido, para que tengáis vosotros una prestación mía, que si vais por la calle y os cruzáis conmigo pedidme que os cuente un chiste. Total, ya lo habéis pagado. Eso sí. Este año, en la Declaración de la Renta, acordaos de marcar la casilla Eva Soriano», añadía.

Tras ello, Eva Soriano explicó que aunque era simplemente una noticia de su sueldo, le habían llegado críticas y mensajes a los que consideraba que tenía que contestar. «Me han tachado de cosas que no son. Por ejemplo, un querido usuario de Instagram que dice que soy la definición de nepotismo. Eso implicaría que yo tuviese un familiar con una posición de poder, y a día de hoy aún se cree que yo soy hija de Irma Soriano única y exclusivamente por compartir apellido», decía con cierta ironía.

«Lo que más me duele de todo esto es que hay gente que dice que yo he cobrado lo que he cobrado por chupar pitos. Vamos a ponernos en la situación de que fuese así, que me hubiesen pagado 11.000 euros por chupar una polla. No es el dinero ya, es cómo debo… es que son 11.000 euros por comida», incidía. «Por 11.000 euros de mamada cuando acabe tengo que hacerte un lacito. ¡11.000 a la semana, que no al mes! Eso ya me parece vicio. ¿Cómo sería una mamada de 11.000 euros?«, terminaba bromeando.