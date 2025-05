Gala Caldirola señala la cara oscura de Montoya y por qué pidió salir de 'Supervivientes': "A mí se me cayó"

Tras su expulsión de 'Supervivientes 2025', Gala Caldirola visitó por primera vez el espacio de Mtmad 'En todas las salsas'. Sin pelos en la lengua, la ex concursante del reality de Telecinco cargó duramente contra Montoya por sus comentarios hacia ella en Honduras. Además, le tacha de ser un egocéntrico, pese a que en un primer momento tuvo buena afinidad con él.

"Yo entiendo que hay mucha gente que le cae bien y que le tiene cariño. Pero yo no le tocaría ni con un palo", asegura Gala sobre el sevillano. Aunque reconoce que "en un momento tuve una afinidad muy graciosa, muy bien, me reía con él. Pero después conocí una cara de él que a mí no me pareció tan simpático como dicen".

Gala tacha a Montoya de "egocéntrico e intenso"

Gala Caldirola, en el espacio de Mtmad 'En todas las salsas'

"Me pareció extremadamente egocéntrico e intenso. Me trató en un par de ocasiones de una manera que no correspondía. Me hizo comentarios despectivos en relación a mi procedencia, que, primero, soy española. Pero si fuera de otro lugar… Es un comentario súper despectivo y fuera de lugar", le reprochó la exsuperviviente.

Según Gala, Montoya está excesivamente subido: "¿Quién eres? Eres una persona conocida por la tele de la misma forma que yo. No eres ni más ni menos que yo. Entonces, yo esa visión que tiene todo el mundo de Montoya de que lo idolatran tanto, a mí se me cayó", sentenció la influencer. Además, desvela que el sevillano no solo tuvo feos comportamientos con ella, sino también con Anita. Motivos más que suficientes para alejarse de él.

Sobre el motivo por el que rogó su expulsión de 'Supervivientes', Gala reconoce que "colapsé, emocional y mental". "Yo acababa de salir del otro reality de casi tres meses. No tuve descanso. Entonces, tú imagínate estar pasando hambre, condiciones físicas que son súper difíciles, tener que enfrentar discusiones. No me dio la cabeza para tanto. Colapsé y extrañaba a mi hija", alega.