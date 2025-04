Gala Caldirola se planta en 'De Viernes' contra Antonio Rossi tras lo insinuado sobre ella y 'Supervivientes'

Gala Caldirola fue una de las invitadas de 'De Viernes' en Telecinco tras su fallido paso por 'Supervivientes 2025', pues, aunque fue expulsada por la audiencia, había tirado la toalla y llegó a pedir su salida del reality.

La influencer acudió al plató del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona y confesó estar "más tranquila": "Me fui de una forma turbulenta pero estoy mucho mejor. Ahora veo las imágenes y me da una pena no estar allí...". ¿Arrepentida ahora?

"Los echo de menos y digo 'qué pena no haber sido más fuerte' porque es una experiencia muy dura, pero única", lamentó Gala Caldirola antes de protagonizar un tenso encontronazo con Antonio Rossi, que la tildó de estratega.

"Creo que querías hacer el triángulo con Anita y Montoya y en el momento que no lo conseguiste, te viniste abajo", le soltó el colaborador a bocajarro. "Como especialista en realities que eres, buscaste la estrategia perfecta de ser la tercera de la pareja más atractiva del reality", añadió.

Esas palabras sublevaron a Gala Caldirola, que le plantó cara: "La verdad es que me parece bastante triste tu pensamiento. Se cree el ladrón que todos son de su condición y generalmente cuando una persona cree esa metodología es interesante es porque sería capaz de utilizar a una persona". Un guantazo sin manos de la ex superviviente a Rossi.

"No, porque analizo los realities", replicó él. "Yo no sería capaz de fingir una afinidad con una persona si no la siento. Al principio tuve una afinidad con Montoya porque, de verdad, me caía bien. Salió de forma muy genuina", se defendió Gala.