Sandra Barneda desembarca en la tarde de Telecinco: «Me pone el reto de sustituir a ‘Sálvame'»

‘Sálvame’ llegó a su fin este viernes con un programa muy especial que puso el broche de oro a 14 años de liderazgo en las tardes de Telecinco. Desde este lunes 26 de junio a las 16:45 horas serán Sandra Barneda y César Muñoz los que tomen su relevo con ‘Así es la vida’.

Así, Sandra Barneda vuelve a ocuparse de presentar un magacín de verano en Telecinco tras ponerse al frente de ‘El programa del verano’ durante tres años y de haber sustituido a Emma García en ‘Viva la vida’. Ahora lo hace dando el salto a las tardes con un programa de entretenimiento y actualidad con el que se pretende dar un giro a lo que ha ofrecido ‘Sálvame’.

Además, Sandra Barneda será la encargada también de tomar el relevo del ‘Deluxe’. Ante este nuevo reto profesional, en El Televisero hemos podido hablar con Sandra sobre el estreno de ‘Así es la vida’ y sobre su visión sobre lo que ha supuesto ‘Sálvame’ para la televisión.

¿Cómo te enteraste de que contaban contigo para ‘Así es la vida’?

Pues estábamos ya grabando ‘La isla de las tentaciones’ en República Dominicana. Y nada me dijeron ‘¿oye como te ves pasando el verano en un plató?’. Al principio no me lo podía creer, tuvimos las primeras reuniones allí al ser la misma productora y muy contenta y la sensación de que hacía tiempo que no me encontraba el entrar en una redacción y ver tantas ganas de darlo todo.

Te vuelves a quedar sin vacaciones…

Me quedo sin vacaciones, pero me siento tan afortunada que a veces me levanto y digo no sé, tengo a dos hermanos que no tienen trabajo y me siento afortunada. Me quedo sin verano pero no estoy picando piedra.

¿Cómo es vivir un estreno de un programa?

Pues es un salto al vacío. Los que trabajamos en esta profesión es como yo sigo siendo la misma, la gente me conoce pero vamos a ofrecer algo distinto. Es como cuando empiezas una historia de amor y tienes tu primera cita. Es vamos a ver si somos capaces de que nos acepten, a veces es sí y a veces es no. A veces hay que vivir también que no te quieran.

Tenéis un reto muy grande porque venís para sustituir a ‘Sálvame’…

Sí, es un reto muy grande. Pero a mí sabéis que me ponen los retos. He estado en otros retos. Y cojo todo con mucho el respeto, con mucha humildad y con todo el cariño a todos los compañeros de ‘Sálvame’. Pero así es la vida, y lo digo sin retintín. Me gusta mucho volver a la actualidad, volver al punto del directo y de que se puede cambiar todo y a tomar por saco la escaleta. A los que nos gusta esa profesión nos pone. Y luego encontrar el tono de cierta cordialidad pero a la vez te puedo decir las cosas argumentando. A mí la batalla dialéctica también me pone.

Yo he estado en todas las etapas profesionales. De subidas, de bajadas y ahora afrontando que tengo la confianza por parte de la cadena y de la productora. He notado mucho cariño en la calle por parte de la gente que me ha parado y me ha dicho ‘oye, qué bien que estés en la tarde’ y eso me gusta.

¿Hay cierto miedo a la comparación inevitable por ser los primeros después de ‘Sálvame’?

Es que son dos formatos distintos y no se pueden comparar. Es como cuando a mí me comparan con mi hermano mayor. Hemos estado conviviendo durante muchos años y somos personalidades distintas. Es normal que se compare pero al final es una pérdida de tiempo. Es mejor dejarte llevar y ver que te ofrece este nuevo programa. Miedo no tengo porque soy distinta a ‘Sálvame’ y eso me gusta. Sé que a veces ser distinta no ha sido muy bueno en mi vida.

¿Has podido hablar con los compañeros de ‘Sálvame’?

Sí, me he encontrado ahora con Lydia Lozano, a Chelo García-Cortés y han venido a darme un abrazo y darme cariño diciéndome «tía, lo vas a hacer genial». Y es que hay mucho cariño. Las decisiones empresariales no tienen nada que ver con las personas. Yo he coincidido con ellos en muchos programas. Ellos están bien, están tranquilos y lo entienden. Es como me dan el testigo y me dicen «ojalá te vaya muy bien» y sé que lo dicen de corazón.

Comentas que has notado mucho cariño en la calle pero también hay gente que te ha escrito en Twitter diciendo que no os van a ver. ¿Qué les dirías a los fans de ‘Sálvame’ para que os den una oportunidad?

La gente es libre. A mí no me gusta vivir enfadada. Creo que si esa persona no quiere vernos porque no somos ‘Sálvame’ pues bueno, yo le diría que me encantaría que nos diesen una oportunidad. A mí no me gusta cerrar puertas nunca. Creo más en el diálogo. Ahora intento ponerme en el lugar del otro. Entiendo que haya gente que no nos quiera ver, pero se lo pierden. Me encantaría que se colara alguna vez aunque no lo reconozcan.

Más o menos tu llegada a Mediaset se produjo a la vez que el estreno de ‘Sálvame’, ¿Cómo valoras estos 14 años y el ser la elegida para ocupar su lugar?

Yo he vivido momentos de todo. Sigo siendo la misma, he crecido profesionalmente porque he ido haciendo muchas cosas pero personalmente estoy en un momento muy bueno en el que no me apetece ser la más simpática, ni la más profesional. Me apetece estar y disfrutar. Estoy en un momento de disfrute y oye si es un exitazo genial y sino también genial. Recuerdo cosas maravillosas de estos 14 años, otras no tan maravillosas pero estoy feliz de seguir formando parte de esta cadena que crece cada día.

Si tuvieras que hacer un artículo del final de ‘Sálvame’, ¿Qué dirías y destacarías? ¿Qué ha significado el programa para ti?

‘Sálvame’ es historia de la televisión. Son 14 años en los que han vivido sus luces y sus sombras y es un programa que no se va a olvidar. Y hay que colocarlo donde hay que colocarlo con todos los honores. Pero no hay que olvidar, luces y sombras. Ni solo ver las luces ni solo ver las sombras. Todo mi cariño para todo el equipo de ‘Sálvame’, para los productores y para toda la gente. Creo que como otros tantos programas es historia de la televisión y eso hay que valorarlo.

¿Qué te parecen los colaboradores que vais a tener en ‘Así es la vida’? ¿Has propuesto tú alguno?

Pues bien, conozco a algunos, a otros no los conozco. Yo estoy ahora como de hacer muchas comidas y cenas para conocernos entre todos. Me apetece romper el punto de que no te conozcas. Hay muchos que nunca se han sentado como colaboradores y me gustaría que todo fluya. Hay una lista muy grande de colaboradores, vamos a ir sorprendiendo. Tenemos reservas y bombitas preparadas para ir soltando. Y sí yo he propuesto y algunos se han aceptado y otros no han cuajado. Lo que hemos buscado es diversidad y que sea distinto.

¿Te sorprendió ver a Naomi de ‘La isla de las tentaciones’ en la lista de colaboradores? ¿Cómo crees que lo puede hacer?

Creo que Naomi va a sorprender porque es la frescura. Tiene un sentido del humor y es muy rápida. Nunca ha estado en un programa así y no sé como encajará pero creo que puede dar un punto de espontaneidad y frescura que también se necesita. Es un riesgo pero me gusta contar con gente que no está tan manida en un plató.

¿Conocías a tu compañero César Muñoz? ¿Cómo va a ser el tándem que vais a formar?

No, nos conocimos el sábado en una comida y creo que vamos a congeniar. Yo no quiero esto de presentadora y copresentador, me parece antiguo y me apetece que no nos encasillemos. La naturalidad está en dejarse llevar. Él me ha dicho que no es nada pelota y que no le gustan las dobleces al igual que yo y creo que vamos a encajar bien. Luego el tiene sentido del humor y he estado viéndole lo que ha hecho y creo que puede darle un gran punto al programa.

Teniendo elecciones en julio, ¿es un alivio no hablar de política? ¿O te gustaría hacerlo?

Bueno a lo mejor aquí no hablo de política pero si lo hago en otro programa. Yo estoy muy cansada de la política seca. Al final creo que la política es la vida y habría que contagiar a los políticos que miraran a la vida y a los ciudadanos. La política está desde que nos levantamos por la mañana, de cómo queremos vivir y las cosas que queremos tener a nuestro alrededor. Si vamos a las playas y hay un problema en una playa, a lo mejor eso no lo consideráis política pero lo es. Y si de repente no puedes aparcar un coche o hay un incendio y no se ha llegado a tiempo, quién lo ha provocado y por qué no se ha llegado a tiempo. Todo eso es política.

Si el programa es un éxito y continúa en la parrilla de Telecinco aunque sea en otra franja, ¿Cómo lo afrontas?

Lo afrontaría con muchísima alegría. Que un programa de verano pudiera plantearse que se pueda quedar sobre todo para un equipo que cree que tiene fecha de caducidad que no lo sea, yo feliz. No sé donde nos ubicarían pero bueno sería un regalo. A mí con que la gente diga ‘oye me lo estoy pasando bien’ es un premio.

¿Cómo ves la competencia con Sonsoles Ónega y su programa y del resto de cadenas?

A Sonsoles la conozco mucho por nuestra faceta de escritoras y como compañeras durante tantos años en esta casa y nos tenemos mucho cariño. Me gusta que haya empezado su programa un poco antes (risas). Creo que hay público para todos y la competencia siempre es buena. Todos nos preocuparemos de hacer un programa cada día un poco mejor.

¿Has podido conocer a Alessandro Salem? ¿Qué te parece?

Sí. Bien. Creo que es un hombre que sabe escuchar. Lo veo bastante normal dentro de la responsabilidad que tiene y eso es muy bueno creo. Me gusta mucho la voz que tiene.

Vas a hacer doblete porque también vas a presentar ‘La última noche’, ¿cómo vas a llevar trabajar tantas horas?

Bueno ya tengo experiencia de cuando hacía el ‘Hable con ellas’ y me tenía que levantar a las cinco de la mañana para hacer ‘El programa del verano’. Afronto con mucha ilusión el prime time y cuando toque hablar de ello hablaremos pero tengo muchas ganas.

¿Vas a poder sacar tiempo para escribir?

Pues dentro de toda la estructura de cambios en mi vida estoy en medio de la escritura de la nueva novela y todo esto me rompió un poco la estructura. No puedo parar de escribir así que voy a sacar aunque sea un par de horas al día para seguir con la novela. La intención es sacarlo a finales del 2024.

¿Cómo recibiste la noticia de que Eva Longoria quería adaptar uno de tus libros?

Pues imagínate. Fue una locura, prepandemia. Me llamaron de Bambú que querían adaptar ‘La tierra de las mujeres’ para Apple TV y me dijeron que Eva Longoria iba a estar detrás. La verdad es que todo dista bastante de la novela pero formo parte del guion, luego se sumó Carmen Maura y es un sueño. Eva es encantadora hasta el último momento. Es muy guay y creo que la serie va a recuperar el espíritu de ‘Mujeres desesperadas’. Con ganas de que se estrene.