Carmen Balfagón da la clave en Telecinco sobre las amenazas de Edwin a Daniel Sancho

Las informaciones que se difunden sobre Daniel Sancho tras el asesinato de Edwin Arrieta no cesan semanas después de su detención. Con los datos que se barajan en la actualidad, todo parece indicar que el hijo de Rodolfo Sancho mantenía una estrecha relación con el fallecido. Sin embargo, según Carmen Balfgón en ‘Así es la vida‘, el colombiano podría tener amenazado a Sancho, lo que habría llevado a este a acabar con su vida.

Hace unos días, el abogado de Daniel Sancho ya ponía el foco en el miedo del joven a Edwin Arrieta. «El colombiano tiene parientes mafiosos y tiene dinero. Dice que es capaz de contratar a cualquiera para hacerle daño a él y a su familia», aseguraba. Además, en el programa ‘Fiesta’ destapaban que, supuestamente, Arrieta le dio una tarjeta de crédito a Daniel Sancho con una cantidad de 25.000 euros al mes, algo que demostraría que su relación era muy estrecha.

No obstante, muchas de las informaciones que se vierten son contradictorias unas con otras. Este lunes 14 de agosto Carmen Balfagón, portavoz y letrada de la familia de Daniel Sancho, ha dejado claro en ‘Así es la vida’ que la relación entre Edwin Arrieta y el detenido no era buena, según le han hecho saber los amigos del hijo de Rodolfo.

Carmen Balfagón relata los testimonios de los amigos de Daniel Sancho

«Dicen que el doctor Arrieta le tenía amenazado y no contra su integridad, sino que la había hecho extensiva a miembros de su familia», ha explicado la letrada, que ha contado con el testimonio de los amigos más íntimos de Sancho. «Lo que tengo claro por amigos de Daniel es que los últimos meses estaba tremendamente mal. Estaba hecho una mierda, no atinaba a nada, muy mal, no parecía ni él lo estaba pasando muy mal y decía que le estaba haciendo la vida imposible», explicaba la abogada.

Asimismo, ha dejado claro que Daniel Sancho ha manifestado su miedo a Edwin Arrieta en sus declaraciones a la policía tailandesa. «Él lo ha dicho en su declaración, pero yo la quiero ver escrita», aseguraba. Por otro lado, Carmen Balfagón, ha señalado a las autoridades tailandesas por no contar con los testimonios de los amigos del detenido: «Yo citaría a todos esos amigos, no van a citar a ninguno en Tailandia (…) Si estuviéramos en España pediríamos que lo ratificaran delante de un juez».