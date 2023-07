TVE presenta los detalles del Benidorm Fest 2024: fechas y anuncio de los concursantes

El Benidorm Fest arranca los motores para su tercera edición. RTVE ha presentado este miércoles 26 de julio todos los detalles de esta edición en una rueda de prensa en la ciudad alicantina, a la que ha acudido El Televisero, con el nuevo equipo liderado por Ana María Bordas y César Vallejo, jefa de delegación y directores del Benidorm Fest 2024 tras la salida de Eva Mora.

«Volvemos aquí con las mismas ganas e ilusión. Parece que fue ayer. El Benidorm Fest ha ido creciendo y va a seguir creciendo porque la audiencia ha ido consolidándose», comenzaba diciendo María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de RTVE antes de recordar todas las canciones de las primeras dos ediciones.

Como suele ser habitual, RTVE, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm han firmado el acuerdo para esta edición con Elena Sánchez Caballero (presidenta de RTVE), Carlos Mazón (Presidente de la Generalitat) y Toni Pérez (alcalde). «Es el tercer año conjunto y acabamos de sellar la colaboración y el compromiso de reditar el éxito de este Festival de la música», confesaba la presidenta interina de la Corporación. Además, Carlos Mazón ha dejado entrever que desde la nueva administración de la Generalitat seguirán apostando fuerte por el festival.

Las fechas del Benidorm Fest 2024

En la presentación, se han adelantado algunas claves del Benidorm Fest 2024. Por un lado, algo que ya es habitual, y es que la preselección para elegir a nuestro representante en Eurovisión 2024 contará con dos semifinales y la gran final que se celebrarán a finales de enero y comienzos de febrero. En concreto, las semifinales serán el 30 de enero y 1 de febrero y la gran final el 3 de febrero según anunciaba Ana María Bordás.

Por otra parte, este año también se va a implementar una nueva iniciativa de cara a esta tercera edición. En septiembre tendrá lugar un campamento de música para fomentar la creación de nuevas canciones en el que también podrán participar compositores internacionales. No obstante, según recalcaba César Vallejo, las canciones que se creen durante este evento especial no tienen por qué llegar después a participar en el Benidorm Fest.

Este año, RTVE cuenta con tres asesores que se encargarán de ayudar en la selección de las canciones que participarán en el Benidorm Fest 2024, que si no hay cambios, contará con 16 concursantes. Los asesores serán Tony Sánchez-Ohlsson, Rayden y Pablo Cebrián. «La cosa se está poniendo muy bien. Yo me siento como un cazador Pokémon», reconocía Rayden, que tras participar en la primera edición ahora da el salto al otro lado.

Los concursantes se anunciarán el 11 de diciembre en los Latin Grammys

A diferencia del año pasado cuando se anunció a Mónica Naranjo como presentadora, este año TVE todavía no tiene cerrado quiénes serán los conductores de las galas y por tanto no se ha anunciado nada al respecto. Tampoco con respecto al jurado después de que el pasado año se diera a conocer que estaría Nacho Cano y al final el ex-componente de Mecano no participó por problemas de agenda.

Pero TVE se guardaba una auténtica bomba para la presentación de este Benidorm Fest 2024. Y es que según ha adelantado María Eizaguirre, RTVE apuesta fuerte este año por el festival y por ello ha decidido anunciar a los artistas que formarán parte de esta edición el próximo 11 de noviembre en Sevilla aprovechando los Latin Grammy, cuya gala coproducirán RTVE y Televisa Univision.