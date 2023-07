Patricia Pardo habla sin filtro de su paso por Ana Rosa tras su marcha: «No sois conscientes…»

Este 25 de julio de 2023 pasará a la historia por ser el día en el que ‘El programa de Ana Rosa’, el magacín diario más longevo de nuestra televisión dijo adiós. Tras 19 temporadas de liderazgo ininterrumpido, Ana Rosa Quintana se ha despedido de las mañanas de Telecinco para dar el salto a las tardes desde septiembre. Lo ha hecho rodeada de todo su equipo salvo una de sus copresentadoras, Patricia Pardo, que se encuentra de vacaciones.

Así, Ana Rosa Quintana ha dicho adiós a la que ha sido su etapa personal y profesional más importante como ella misma reconocía. Ha sido un alegato en el que se ha roto completamente tras ver el vídeo que le habían dedicado desde el programa.

Y después de que compañeros como Joaquín Prat o Alessandro Lequio le hayan dedicado unas bonitas palabras en directo; Patricia Pardo, que estos días se encuentra de vacaciones antes de ponerse al frente de ‘El programa del verano’ ha querido despedirse del programa y de la propia Ana Rosa Quintana en su cuenta de Instagram.

«El 5 de julio de 2010 pisaba por primera vez ‘El programa de AR’. Una sustitución de verano en la sección de corazón, sin visos de poder acceder a un puesto en la redacción. Lo que es la vida… Con 28 años me dieron la oportunidad de presentar ‘El programa del verano’ y desde entonces he tenido el honor de conducirlo 9 años», empieza reflexionando la gallega.

«Han sido temporadas muy intensas; coberturas que me han obligado prácticamente a vivir fuera de casa o a sacrificar tiempo y eventos familiares. Algunas de ellas, maleta y micro en mano, recorriendo España con la ilusión de conseguir la mejor exclusiva; y otras, tratando de dar lo mejor de mí en plató para llevar a mi programa a lo más alto. Digo ‘mi programa’ porque soy de las que siempre han sentido, de corazón, los colores; de las que creyeron firmemente en este proyecto y pelearon por hacerlo brillar. Durante mucho tiempo esta ha sido mi familia y el sentimiento de pertenencia ha sido tan fuerte que para mí sólo cabía pelear por estas siglas, por mi AR», prosigue diciendo Patricia Pardo.

Asimismo, Patricia recalca todo lo que le ha dado ‘El programa de AR’. «No me arrepiento, porque me llevo momentos únicos, que me han hecho muy feliz y, ¿por qué no decirlo si estoy haciendo balance de 13 años de mi vida y mi madre está leyendo este post?, una medalla blanca del CNP, el Premio Alcazaba a mejor presentadora y una Antena de Plata. Hoy la sensación que me acompaña es de nostalgia y cierto vacío, pero también de agradecimiento», remarca.

Patricia Pardo se despide en Instagram: «Hasta siempre AR»

Tras ello, Patricia Pardo aprovecha para agradecer a todos los directores de ‘El programa de AR’ que han apostado por ella. «GRACIAS, las más grandes, a todas las personas que me han permitido llegar hasta donde estoy. Empezando por Silvia Fonseca, la persona que hizo aquella llamada en verano de 2010, confió en mí y fue mi cómplice en épocas muy duras. GRACIAS, Begoña Bravo, por tu dedicación al programa. GRACIAS, Pilar Cerisuelo, por dirigir mis pasos y mis palabras en aquellos inicios», escribe.

«GRACIAS INMENSAS a Juanra Gonzalo, simplemente el genio que lo hizo todo posible y el que me enfrentó a los grandes retos que me hicieron crecer. GRACIAS a Andrea Olivas por recordarme siempre que la esencia y la personalidad es lo más importante. GRACIAS Rebeca por tu compromiso y entrega. GRACIAS Ángels Juan por la confianza. GRACIAS Sara Martín, por tu apoyo incondicional y complicidad. Eres familia. GRACIAS Joseba por las risas sin fin», prosigue diciendo Patricia Pardo.

Y como era de esperar, también tiene un mensaje de agradecimiento tanto a Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content como a Ana Rosa Quintana. «Y GRACIAS a Xelo y AR. No sois conscientes de todo lo que me habéis enseñado. Las mejores lecciones que me llevo no son de tele ni de periodismo, son de vida y las atesoraré mientras viva«, destaca.

«Por supuesto, GRACIAS a TODOS y cada uno de los compañeros que habéis formado parte de AR en alguna de sus etapas. Siempre me he sentido respetada y muy querida por vosotros y eso, en este medio tan hostil, no tiene precio. Y si a alguien quiero y debo agradecer es a mi hermano, Óscar. Para ti no hay gracias ni palabras suficientes… Por suerte, espero poder decírtelas en el futuro que nos espera trabajando juntos. No me olvido de nuestro público. Sabio, intuitivo y generoso. Un enorme GRACIAS por reconocer el esfuerzo y el sacrificio y por su apoyo durante este tiempo. Seguiré trabajando, buscando siempre la excelencia para todos ustedes, como aquel 5 de julio. ¡Hasta siempre, AR!», sentencia.