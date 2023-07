Joaquín Prat retrata en estos términos a Ana Rosa tras su adiós por cómo es sin cámaras

Joaquín Prat se ha dirigido, muy emocionado, a Ana Rosa Quintana minutos antes de producirse su despedida definitiva de ‘El programa de AR‘. Un formato que ha hecho historia en las mañanas de Telecinco por su incuestionable éxito y por su longevidad y que, este martes, 25 de julio, ha dicho adiós para siempre a los espectadores.

«Vamos a hacer una pausa, pero no es una pausa cualquiera, es la última pausa antes del último bloque después de 19 años de historia de ‘El programa de Ana Rosa’ porque van a quedar apenas diez minutos para que te despidas de esta etapa televisiva de tu vida», han sido las primeras palabras del presentador al introducir el último bloque de publicidad. Hay que recordar que Prat ha estado codo a codo con Quintana desde hace 14 años.

«Son diez minutos para poner el punto y final a una etapa muy importante en tu vida profesional», ha destacado el comunicador para, acto seguido, verbalizar ante la audiencia cómo es verdaderamente Ana Rosa como jefa. «Nunca te he visto perder los papeles; nunca en los 14 años que llevo aquí te he visto perder los nervios ni decir una palabra más alta que otra a ningún miembro del equipo«, ha subrayado.

«Hay una cosa que he aprendido de ti y que pones en práctica mucho. Y es que dices que, si brillan aquellos que te rodean, siempre un rayito de luz acaba tocándote a ti. Haces equipo, has hecho un equipo formidable de gente. Nos arropas a todos mucho; siempre pendiente no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Has creado una gran familia», ha sentenciado alto y claro Joaquín Prat.

«Yo solo te puedo decir que gracias, porque todo lo que sé de televisión lo he aprendido de ti. Y también, en lo más estrictamente personal, tengo a una gran amiga que es como una hermana mayor para mí. Así que, a partir de ahora, espero poder poner en práctica todo lo que he aprendido de ti, Ana. Gracias por tanto, gracias por todo», ha añadido Joaquín Prat; que, desde septiembre, se pondrá al frente de las mañanas ocupando su hueco con un nuevo magacín que llevará por título ‘Vamos a ver’.

«Son muchísimos años, coincido con Joaquín, nunca te he visto una palabra más alta que otra y, en los momentos más complicados, ahí estaba la jefa», ha apuntado por su parte Paloma Barrientos. «Esto para mí no es un adiós, Ana Rosa sigue, no nos vamos a ir, seguimos, y esto ha sido una aventura extraordinaria. Toda mi vida la he pasado aquí. Todo cosas buenas y he conocido a una amiga y a la madrina de mi hija», ha apostillado también un Alessandro Lequio igualmente emocionado.