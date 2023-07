Ana Rosa Quintana, rota en llanto, se despide así para siempre de ‘El programa de AR’

Ana Rosa Quintana ha echado el cierre para siempre a ‘El programa de AR’. La veterana comunicadora de Telecinco ha puesto fin a su longevo magacín después de 19 temporadas de éxito indiscutible en las mañanas. Su salto a las nuevas tardes de la cadena con ‘TardeAR’ a partir de septiembre le obligan decir adiós a su equipo y a dar carpetazo a la etapa «más importante» de su vida tanto personal como profesionalmente como ella misma ha confesado.

«Nunca te he visto perder los papeles. Nos arropas a todos mucho, en lo profesional y personal. Has creado una gran familia. Todo lo que sé de televisión lo he aprendido de ti Puedo decir que eres una hermana mayor para mi. Gracias por tanto, gracias por todo», han sido las palabras que le ha dedicado su compañero Joaquín Prat antes de escuchar su lacrimógena despedida.

«Son muchísimos años, coincido con Joaquín, nunca te he visto una palabra más alta que otra y, en los momentos más complicados, ahí estaba la jefa», ha apuntado Paloma Barrientos. «Esto para mí no es un adiós, Ana Rosa sigue, no nos vamos a ir, seguimos, y esto ha sido una aventura extraordinaria. Toda mi vida la he pasado aquí. Todo cosas buenas y he conocido a una amiga y a la madrina de mi hija», ha comentado por su parte Lequio.

Acto seguido, el equipo ha emitido un vídeo en el que se han repasado los 19 años de historia de ‘El programa de Ana Rosa’ y todas las noticias históricas que se han ofrecido durante esas miles y miles de emisiones. A la vuelta, en mitad del plató, de pie y mirando a cámara, Ana Rosa Quintana se ha dirigido a su fiel audiencia. Lo ha hecho completamente rota y sin poder contener el llanto:

Ana Rosa: «Siempre hay una primera vez en la vida y también hay una última vez para todo«

«No quiero llorar. Quiero despedirme de la audiencia y hacerlo bien. Y quiero acordarme de Máximo Huerta, de Óscar Martínez… De todos los que han pasado por aquí. Unos se han ido, otros han vuelto, otros han llegado. Esto es la tele. Pero, sobre todo, gracias a este equipo. Y al director, Óscar de la Fuente, por lo que me aguanta todas las mañanas. El pobre es un Santo. Esto es la vida. Pero me quiero despedir de ustedes. Siempre hay una primera vez en la vida y también hay una última vez para todo. Dicen que el ser humano necesita contar cosas para poder sobrevivir. Hace 19 años abrimos por primera vez esta ventana. Entonces, era un ático desde el que les queríamos mostrar las primeras y las últimas veces».

«Nacimos un 10 de enero de 2005, era un día súper frío, un grado marcaban los termómetros. Y, desde entonces, hemos visto cómo ha ido cambiando el mundo. Ramona Maneiro nos contó cómo atendió la última voluntad de Ramón Sampedro. Ese fue un momento histórico de la televisión. Una última vez que sirvió para que las últimas veces de muchas personas sean hoy más dignas. Les contamos el final guerra de Irak, el inicio de otra guerra, la de Ucrania. Vimos por primera vez a un país como Estados Unidos desolado por el huracán Katrina. No sería la última vez que asistíamos a la destrucción a la destrucción de otro país mucho pobre, Haití, en este caso por culpa de un terremoto. Hemos informado de las primeras veces ilusionantes. De la primera vez que un presidente negro gobernaba el país más poderoso del mundo, la primera vez que ETA asumía su derrota; la primera vez que un Papa hispano se ponía al frente del Vaticano; la primera coronación de unos Reyes en España, Felipe y Letizia; o la coronación de un Rey británico en el siglo XXI como Carlos III».

«También tuvimos que informar de otras primeras veces más desconcertantes. La primera vez que una turba tomaba el Capitolio en EEUU, la primera abdicación de un Rey en España o la primera demisión de un Papa, Benedicto XVI. También informamos de las primeras veces de los partidos, asistimos al nacimiento de Podemos y de Ciudadanos al calor del 15-M y a la crisis financiera de 2008. Tuvimos a todos los líderes políticos, a los presidentes y expresidentes del Gobierno. Nos visitaron por última vez figuras históricas como Julio Anguita o Manuel Fraga. Retransmitimos la primera vez que un Parlamento regional declaraba la independencia».

Ana Rosa Quintana: «He renacido durante este programa y renacer siempre, espero, que te haga más fuerte»

«Y también hemos informado de muchas últimas veces. La última vez que Israel bombardeó a Gaza de manera masiva. Estuvimos allí informando desde las ruinas. Informamos de los atentados yihadistas en París y Bruselas. De la masacre en Bataclán y en el diario Charlie Hebdo. De los atentados de Barcelona y Cambrils o de la bomba en una maratón en Boston. La primera vez más desoladora fue cuando tuvimos que informar de la primera pandemia mundial del siglo XXI que dejó miles de muertos en todo el planeta. Durante aquellos primeros madrugones para venir a la redacción se escuchaba un silencio atronador y aterrador. Cuando parecía que todo estaba controlado, Filomena nos dejaba congelados. Era la primera vez que veíamos a la gente esquiando en la Gran Vía. Y meses después asistíamos por primera vez a la erupción de un volcán».

«Las mejores primeras veces han sido las primeras veces de nuestros hijos. Los míos los primeros, que acababan de nacer. Cuando este programa abrió la persiana, mis hijos tenían mes y medio. Después nacieron otros 60 niños de compañeros. Yo misma he renacido durante este programa. Y renacer siempre, espero, que te haga más fuerte. Hoy acaba una etapa, pero nace otra. Hoy se cierra esta persona con orgullo. Yo creo que les dejaré de decir ‘buenos días’, pero les voy a decir ‘buenas tardes’. Muchas gracias por todo».