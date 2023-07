Alessandro Lequio aclara su futuro en Telecinco tras despedirse Ana Rosa: «Siento decir…»

Alessandro Lequio, uno de los colaboradores más emblemáticos de ‘El programa de AR‘, se ha despedido también en directo de quien ha sido su jefa durante años. Ana Rosa Quintana ha dicho adiós para siempre a este longevo formato y a las mañanas de Telecinco. Se cierra así una etapa que ha durado 19 años para arrancar otra a partir de septiembre con un nuevo magacín por las tardes.

«Yo siempre digo que cuando me siento aquí contigo, yo soy la mujer que soy y te cuento todas mis cosas y podemos estar en las antípodas ideológicamente a lo mejor y a ti te parece normal y a mí me parece normal. Y tú me cuentas tus cosas. Y esa sensación que se tiene en la vida en directo es la única que vale, todo lo demás son etiquetas. Yo no quiero vivir con etiquetas. Con lo cual, muchas gracias por lo que he recibido durante estos 17 años», han sido las primeras palabras de Bibiana Fernández.

«Son muchísimos años desde que nos conocemos. He trabajado con mucha gente y nunca te he visto perder los nervios; nunca te he visto una palabra más alta que otra. Y lo más importante: en todos los momentos más complicados de mi vida, ahí estaba la amiga y la jefa», ha apuntado por su parte Paloma Barrientos.

En ese instante, ha tomado la palabra Alessandro Lequio, que, con sus declaraciones, ha dejado claro que continuará en el equipo pese a su marcha de las mañanas. «Yo siento decir que esto para mí no es un adiós. Ana Rosa sigue, seguimos en la familia. Es que no nos vamos a ir, es que estamos aquí, seguiremos aquí. Esto ha sido una aventura extraordinaria. Qué te voy a contar. Mi vida ha pasado por aquí y todas las cosas las he pasado aquí contigo», ha recordado. «Pero todas cosas buenas», ha recalcado Ana Rosa Quintana.

«Todo cosas buenas. He conocido a una amiga, a la madrina de mi hija y a una familia. Es que eso es así. Me siento muy afortunado de ser parte de todo esto», ha terminado apostillando un Alessandro Lequio igualmente emocionado por la despedida. «Yo no quiero llorar eh, no me hagáis llorar, que quiero despedirme de la audiencia y hacerlos bien», atisbaba a decir Ana Rosa mientras recibía un enorme ramo de flores.