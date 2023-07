Todos sentencian lo mismo de Ana Rosa Quintana y su hostil entrevista a Pedro Sánchez

Se esperaba una entrevista hostil de Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez y los presagios se han cumplido con creces. La veterana presentadora del magacín de Telecinco ha adoptado un tono bronco, muy similar al de sus clásicos editoriales contra el Gobierno de Coalición; y poco ha tardado en elevar esa charla con el Presidente del Gobierno a una tensión máxima.

Estaba claro que la periodista no se lo iba a poner nada fácil y los rifirrafes se han sucedido prácticamente desde el minuto uno con continuos rebatimientos e interrupciones en el desarrollo de las respuestas de Sánchez que más bien daban la sensación de un debate electoral entre candidatos a la presidencia que de una entrevista propiamente dicha.

Han sido incuantificables las veces en las que el Jefe del Ejecutivo le ha implorado a Ana Rosa Quintana que le permitiera hablar y que le dejara terminar sus argumentos; caldeándose el ambiente en plató a unos niveles que no han pasado inadvertidos para los espectadores que han seguido esta importante cita televisiva.

«Presidente, déjeme hablar también», le ha cortado en un momento dado la comunicadora, saltándose así la regla de oro de todo manual de periodismo: no ser el protagonista de la entrevista. «¿Pero cuánto tiempo tengo?», le ha replicado un Pedro Sánchez contrariado con esos continuos cortes. «Todo el que quiera», le ha espetado la periodista mientras le exigía brevedad porque «si no, no acabamos nunca».

Las redes estallan por las constantes interrupciones de Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez: «Insufrible»

Ese instante ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, cargando duramente contra los términos en los que ha discurrido la entrevista de Ana Rosa, que, pese las súplicas de Sánchez, ha seguido objetándole en cada respuesta. «Supuestamente, se trata de una entrevista, no de una tertulia ni un interrogatorio de la Fiscalía», ha señalado un espectador.

«Ana Rosa no esta realizando una entrevista, es un mitin de la presentadora donde quiere que impere su discurso por encima de lo que pueda exponer el presidente Sánchez», ha sentenciado otro televidente. Una conclusión muy generalizada en Twitter con comentarios como estos:

Que el entrevistado le tenga que decir a la entrevistadora, “pero…, ¿me deja hablar?”, ya dice mucho del ego de esta señora.



Está pasando con Ana Rosa y el presidente @sanchezcastejon.#AR4J pic.twitter.com/Ltb0iNucYp — Nenedenadie 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🔻 (@nenedenadie) July 4, 2023

Es insufrible. ¿Le va a dejar argumentar en algún momento sus respuestas a PS?

Supuestamente, se trata de una entrevista, no de una tertulia ni un interrogatorio de la fiscalía.#AR4J — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐑𝐞𝐲 /📖/🐦/♥️ (@Carlos_M_Paulos) July 4, 2023

Ana Rosa no esta realizando una entrevista, es un mitin de la presentadora donde quiere q impere su discurso facha por encima d lo q pueda exponer el presidente Sánchez. Esa es la profesionalidad de Ana Rosa Quintana. — PIRUETA COMPLETA (@Piruetacompleta) July 4, 2023

Ana Rosa Quintana entrevista a Ana Rosa Quintana. Es que tiene cojones la cosa. No deja hablar la tía. Es horrible no deja de mezclar temas y no deja una sola respuesta completa!!! — José Antonio Garrido (@nibajodelagua) July 4, 2023

Esta señora, Ana Rosa, no pregunta, no entrevista. Debate directamente con el presidente, y más que debate, intenta rebatir con sus opiniones de cuñada los datos que da el presidente. E interrumpe constantemente, parece nerviosa. Está nerviosa.#LaMejorEspaña — Fernando Martínez (@f_martinezvidal) July 4, 2023

No soy periodista

¿Pero, una de las primeras lecciones que dan en clase no es dejar hablar al entrevistado? #AR4J — David (@ddserrano_) July 4, 2023

Qué mala entrevistadora y periodista eres @anarosaq cuando va alguien a tu programa que no sigue tus ideologías fascistas y cavernícolas. No has dejado apenas hablar al presidente del gobierno, te ha podido tu ego y soberbia, como siempre. #AR4J — Rossío 🦥 (@empotsdirrox) July 4, 2023

Ana Rosa es insufrible, entre que no deja hablar y le está pudiendo la animadversión al Pte., se trastabilla al hablar, no le salen las palabra y tiene que buscar otros argumentos para atacar porque Pedro Sánchez le rebate con contundencia todo. — RosGS (@RosGSchur) July 4, 2023

El problema de estas “entrevistas” de Pedro Sánchez en medios de derechas, es que se nota que son venganzas personales de los entrevistadores más que una entrevista en si. Es una guerra personal contra él. #AR4J — Miguel Targaryen. (@Miguelahc92) July 4, 2023

Dice Ana Rosa,"no me deja hablar" usted como periodista está para preguntar… O para rebatir Es el debate que no quiere hacer Feojoo?#AR4J — Salvador (@SalvaLlopis) July 4, 2023

cállese ya Ana Rosa Quintana, deje hablar señora que la entrevista no es a usted #AR4J — Paula R (@paurcuaresma) July 4, 2023

¿Es un debate o una entrevista?#AR4J — Gerardo García ⚡ (@GerardoGS14) July 4, 2023

La señora Ana Rosa Quintana, invita a hacer una entrevista al Presidente del Gobierno @sanchezcastejon, para no dejarle hablar… #Again.#AR4J — Noe/❤ 🌾 (@Noefr86) July 4, 2023

#AR4J ana rosa siendo ella. Muy lejos del periodismo. Totalmente sesgada. — Alfredo (@madguas) July 4, 2023

Este tono en una entrevista a un presidente del gobierno no es de ser profesional, es de estar en una barra de bar. #AR4J https://t.co/WStRuNOyJF — sergi (@sergiioabad17) July 4, 2023

¿Para qué ha invitado Ana Rosa a Pedro Sánchez si le está interrumpiendo todo el tiempo? #AR4J — Elyseo58 (@Elyseo58) July 4, 2023

La entrevistadora cortando al entrevistado para que le deje hablar. "Periodista profesional" le llaman…#AR4J — ©️a©️ho (@CachoWar) July 4, 2023