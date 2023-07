Ana Rosa Quintana se verá obligada a aparecer así en Telecinco y esta es la explicación

Ana Rosa Quintana ha arrancado una intensa semana en su programa en Telecinco. Y es que la veterana comunicadora deberá hacer frente a tres trascendentales entrevistas a varios de los candidatos a la presidencia del país de cara al 23-J. Primero, la que ha hecho este lunes a Alberto Núñez-Feijóo. En segundo lugar y más importante, el esperado reencuentro con Pedro Sánchez este martes. Y, para cerrar, la visita de Yolanda Díaz al plató el próximo jueves.

«Menuda semanita», ha suspirado después de la entrevista al líder del PP y mientras recordaba a sus tertulianos y a los espectadores ese cara a cara entre ella y el Presidente del Gobierno que tanto morbo suscita después de haberse erigido como el mayor de sus azotes con sus sonados editoriales. «Compañeros, mañana a las 9:15 estará aquí el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que nos acompañará e intentaremos hablar de todo», ha subrayado.

«Tenemos que hablar de todos los temas que preocupan a la gente, que al final es de lo que se trata, que los que van a votar son las personas que están en su casa en este momento y tiene que saber a quién», ha proseguido Ana Rosa Quintana; que no ha dudado en compartir públicamente un detalle muy relevante respecto a su vestuario. Una norma de obligado cumplimiento.

Ana Rosa Quintana: «Una semanita en la que solo me voy a poder vestir de blanco»

«Una semanita en la que solo me voy a poder vestir de blanco», ha revelado. «¿Por qué?», le ha preguntado una de las colaboradoras de la mesa política de ‘El programa de AR’. «Porque no te puedes poner azul, no te puedes poner rojo, no te puedes poner verde, no te puedes poner fucsia», ha argumentado Ana Rosa Quintana; ya que en un momento en el que todo se escudriña, el uso de esos colores podrían posicionarle políticamente.

«Ahora el naranja se ha quedado libre», bromeaba otro de los tertulianos en alusión a que Ciudadanos ya no existe en el mapa político español. «No es mi color», ha admitido tajante Ana Rosa Quintana. Y ante la propuesta de otro color más neutro como el negro, la presentadora matinal de Telecinco ha manifestado un rotundo ‘no’ «porque estamos en verano» y las prendas negras son insoportables para las altas temperaturas.