Manuel Cortés se embarca en este inesperado nuevo reto después de ‘Supervivientes’

Después de que tuviera que abandonar forzosamente ‘Supervivientes 2023′ por problemas intestinales, Manuel Cortés ya se encuentra completamente recuperado y en plena forma. De hecho, ya tiene nuevo reto profesional tras su paso por el reality de Telecinco. Planes que tienen que ver con su carrera musical, que dejó algo apartada para lanzarse a la aventura más extrema de su vida.

Tal y como ha anunciado el cantante en su perfil de Instagram, será la tarde de este mismo miércoles 5 de julio cuando retome sus actuaciones musicales. Y es que un conocido restaurante de Chipiona, Tulum Club, acogerá la actuación del hijo de Raquel Bollo y Chiquetete. «Qué verano más bonito estamos viviendo junto a todos vosotros familia», han dicho desde el local.

No obstante, no es la primera vez que Manuel Cortés actúa en este local, ya que todos los viernes del mes de julio de 2022 se subió al escenario para animar al público, entre los que se encontraban su hermana Alma. El exconcursante de ‘Supervivientes’ está muy ilusionado con este nuevo proyecto una vez que ha dado por finalizada su etapa hondureña.

Las fuentes de ingresos de Manuel Cortés tras ‘Supervivientes’

«Damos por finalizada una de las experiencias más bonitas y más complicadas a la vez que he experimentado en mi vida», escribió en su perfil de Instagram. A lo que añadió: «Nunca olvidaré cada minuto y cada día que he pasado en los rincones de esa isla maravillosa, como tampoco a todos los que trabajan día a día y hacen realidad este sueño ‘Supervivientes’. Agradecer a todos los compañeros que han formado parte de ello, del primero al último, ahora seguimos porque esto no queda aquí, porque el miércoles comenzamos en Tulum Club».

Después de actuar en este local, Manuel Cortés también actuará, apenas tres días después, en otra ciudad andaluza. El joven se desplazará hasta Málaga, ya que forma parte del cartel del Sabatic Fest, un evento al que acudirán muchos rostros conocidos. Además, el andaluz ha mostrado a través de sus redes sociales lo volcado que está preparando su gira, a la que ha decidido llamar ‘Ali Tour’.

Por otro lado está su faceta de influencer. Y es que, gracias a su paso por ‘Supervivientes 2023’, el hermano de Alma Bollo ha conseguido tener un amplio número de seguidores en Instagram que puede aprovechar para sacar un beneficio económico, como ya han hecho otros rostros muy conocidos de la pequeña pantalla.