Joaquín Prat clama lo que piensa de lo de Silvia Intxaurrondo y Feijóo y es sentenciador

‘El programa de Ana Rosa‘, con Joaquín Prat como moderador de la mesa política, ha abordado la gran polémica que se ha creado con la entrevista que Silvia Intxaurrondo hizo a Alberto Núñez Feijóo en TVE y en la que se desarmaron muchas de las mentiras que el candidato del PP viene propagando durante la campaña.

La disparidad de opiniones en plató ha sido absoluta. «¿Esto es mentir? Es una inexactitud clarísima de él que dice ‘conforme al IPC’. Y lo que Feijóo quiso decir es que ellos, hasta en los peores momentos, siempre han estado revalorizando las pensiones y el PSOE las congeló. ¿Esto es mentir de la misma manera que decir que no se pacta con Bildu?», comentaba María Claver, periodista afín a los populares.

Unas palabras que han empujado a una inapelable réplica de Esther Palomera: «Lo que yo creo que es infame para nuestra democracia y para el periodismo es la normalización de la mentira. De la misma forma que el Presidente del Gobierno ha mentido en algunas ocasiones y los hemos subrayado aquí, Feijóo mintió ayer y no solo con las pensiones. Ha mentido con Pegasus y con la catarata de datos falsos durante el cara a cara. Y es tremendo que se pase por alto».

.@NunezFeijoo: "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado" @SIntxaurrondo: "No es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHNúñezFeijóo pic.twitter.com/k6AXv1e5QV — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 17, 2023

Acto seguido, la colaboradora ha sacado la cara por Silvia Intxaurrondo ante los ataques que está recibiendo por parte del PP tras su tensa entrevista al dirigente popular. «Pero lo más grave es que PP desde sus cuentas oficiales esté cargando duramente contra una periodista que es una profesional como la copa de un pino por repreguntar. Ya está bien», ha clamado Palomera.

Joaquín Prat: «No puedes cagarla así«

En ese momento, Joaquín Prat ha tomado la palabra y ha valorado de forma contundente lo que vio de ese sonado momento de Intxaurrondo con Feijóo del que todo el mundo habla. «Un tema tan delicado como las pensiones que afecta a 9 millones de votantes potenciales, que todos los pensionistas tienen derecho a voto y son muy de la participación. No puedes cagarla así o puedes hacerlo, pero es un resbalón eh. Es un resbalón en el último momento», ha sentenciado el presentador de Telecinco alto y claro.

Dice María Claver que la mentira de Feijóo fue inexactitud y salta con Bildu.

Esther Palomera le contesta que el PP ayer atacaba a Silvia Intxaurrondo por repreguntar.

Joaquín Prat termina hablando de cagada de Feijóo.#FeijooMentiroso pic.twitter.com/04Fjx4hsEQ — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) July 18, 2023

Por su parte, Javier Casqueiro ha lamentado que Feijóo tuviera «todo el día» para rectificar la metedura de pata con Silvia Intxaurrondo: «Sigo esperando a que pida disculpas a la periodista que le hizo estas preguntas». «Lo hizo a través de Twitter», ha rebatido Joaquín Prat.

Pero no, es falso que Núñez Feijóo haya pedido perdón a la comunicadora de ‘La hora de La 1’. Y así se lo han hecho saber sus colaboradores: «No, eso es otra cosa Joaquín. Eso que hizo en Twitter se llama otra cosa, no se llama rectificar ni pedir disculpas cuando has intentado socavar la credibilidad de la periodista».