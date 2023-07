Aplauso masivo a Silvia Intxaurrondo tras atreverse a desmantelar a Feijóo en su cara en TVE

Lo que no hicieron Vicente Vallés y Ana Pastor como «moderadores» del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Antena 3 y La Sexta, lo ha hecho con una brillantez apoteósica Silvia Intxaurrondo este lunes en su entrevista al líder del PP en ‘La hora de La 1‘.

La presentadora matinal de TVE se ha propuesto desmontar todas las mentiras que Feijóo soltó sin pudor alguno en un formato hecho a su medida por el grupo Atresmedia. Una lección de periodismo y una postura combativa que ha cogido al político popular con el pie cambiado.

La tensión se ha desatado en cuestión de segundos entre Silvia Intxaurrondo y Núñez Feijóo a cuenta de la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC. «Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que congeló las pensiones fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado en la cámara», ha vuelto a afirmar el gallego a sabiendas de que es una de sus insidias más flagrantes.

Pero la comunicadora de La 1 no se ha quedado callada ante tal despropósito como sí hacen sus homólogas matinales. De manera que le ha rebatido sin miedo: «No es correcto señor Feijóo. No lo hicieron ni en 2012 ni en 2013 ni en 2016». «No sé de dónde saca usted eso. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Y cuando el IPC era negativo o cero, incluso las subíamos un cuarto de punto. Por tanto, le reitero que revise usted sus datos», le ha replicado el dirigente popular.

Sin embargo, Intxaurrondo ha continuado confrontando sin ceder un ápice y sin dar crédito al descaro de su entrevistado: «No, mis datos son correctos». «Como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo. Si yo estoy equivocado, le pido disculpas. Y si está usted equivocada, espero que lo digan en este programa», ha insistido Núñez Feijóo tratando de perpetuar su gran mentira.

.@NunezFeijoo: "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado" @SIntxaurrondo: "No es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHNúñezFeijóo pic.twitter.com/k6AXv1e5QV — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 17, 2023

Como cabía esperar, Feijóo no ha reconocido los bulos que no para de expandir desde que arrancó la campaña electoral y ha optado por desacreditar a Silvia Intxaurrondo como profesional de la información. Sin embargo, las cosas no se han quedado ahí, porque la presentadora también le ha reprochado otra de sus falsedades: el archivo del caso Pegasus por falta de colaboración de Pedro Sánchez. Algo completamente falso que dos días después tuvo que rectificar.

«Dijo que el caso Pegasus se cerró porque el Presidente del Gobierno no quería colaborar con la Justicia. Dos días después reconoció que se había equivocado. Yo me pregunto cómo un hombre de su profesión, de su trayectoria y su nivel puede difundir sin contrastar una información que compromete la seguridad nacional y del Estado», le ha espetado sin amilanarse Silvia Intxaurrondo.

Por su parte, Feijóo nuevamente ha vuelto a ampararse en el famoso teletipo de una agencia de noticias, pero no ha sido capaz de aportar su nombre porque probablemente no existe. Es más, con una impecable elegancia, la periodista no ha dudado en dejarle en evidencia al decir que ha buscado ese teletipo y no lo ha encontrado.

Silvia Intxaurrondo no solo le rebate los datos FALSOS al señor FeakJóo, también le pregunta por su MENTIRA en el debate sobre el caso Pegasus.



FeakJóo no sabe dónde meterse.

BRILLANTE trabajo de periodismo @SIntxaurrondo #LHNuñezFeijoo pic.twitter.com/kExbKxXVxC — jɑviitt • (@javittCM) July 17, 2023



En definitiva, un repaso monumental de Silvia Intxaurrondo a todas las falacias del señor Alberto Núñez Feijóo que ha generado un revuelo colosal en redes sociales con multitud de aplausos a la presentadora por hacer un servicio público de verdad y por ejercer el periodismo desde la más pura honestidad:

Una periodista rebatiendo en directo los datos falsos que da un candidato. Nos parece algo extraordinario, pero debería ser lo normal



Silvia Intxaurrondo dignifica nuestra profesión (por cierto, cabe recordar que la echaron de Telemadrid por rebatir también datos falsos a Ayuso) https://t.co/aLkYYHOBaZ — Pablo Conde (@PabloConde) July 17, 2023

Silvia Intxaurrondo ha desmentido en directo la burda mentira de Feijóo. Aplauso a la colega que ha cumplido con el sagrado deber de defender la verdad desde los medios. — Antonio Papell (@Apapell) July 17, 2023

Por esto Feijóo del PP no va al debate de TVE y sólo acudió al debate de Atresmedia con los mercenarios de Vicente Vallés y Ana Pastor. Así desenmascara Silvia Intxaurrondo sus bulos. pic.twitter.com/WtAzDuAvyP — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 17, 2023

Sí, se puede y se debe hacer factchecking en directo. Silvia Intxaurrondo ha desmentido en directo a Feijóo con total exactitud. Un candidato a presidente no puede mentir a los españoles de esta manera.

Cómo Feijóo ha insistido en que la periodista mentía aquí los datos:

Cómo Feijóo ha insistido en que la periodista mentía aquí los datos: pic.twitter.com/Dh3osIH6ic — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 17, 2023

En este país, los políticos están tan poco acostumbrados a que los periodistas les expongan sus mentiras que cuando alguien lo hace se ponen muy nerviosos. Gran trabajo de Silvia Intxaurrondo.

Lo que ha dicho Feijóo en TVE es falso y requiere su explicación: El PP siempre subió las pensiones, pero no siempre según el IPC ni para todos los pensionistas.

Muy bien Silvia Intxaurrondo @SIntxaurrondo

Muy bien Silvia Intxaurrondo @SIntxaurrondohttps://t.co/5itMwuf6hi — Fernando Garea (@Fgarea) July 17, 2023

