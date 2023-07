Este histórico rostro de ‘Espejo Público’ se despide tras 14 años: «Hoy es mi último día»

Este viernes es día de despedidas. Y es que son muchos los rostros que se marchan de vacaciones este viernes con la llegada del mes de agosto. Es el caso de Joaquín Prat o David Cantero que se han despedido de los espectadores hasta septiembre. Pero hay otros rostros que se despiden para siempre de sus compañeros. Es el caso de una colaboradora y redactora de ‘Espejo Público’ que deja el programa tras 14 años.

Así, justo al final de ‘Espejo Público’, Lorena García, que se encuentra presentando el programa desde esta semana en relevo de Susanna Griso, anunciaba que tenían que despedirse de una compañera que se encontraba este viernes en la última parte del programa como copresentadora.

«Hoy tenemos una despedida de una clásica de Espejo Público», comentaba Lorena García justo después de recomendar dos libros para este fin de semana y para este verano. «Lleva más años que el logo», ironizaba la presentadora mientras las cámaras enfocaban a Mabel Redondo.

«Bueno no tanto pero bueno. Son 14 años. Hoy es mi último día», replicaba ella. «En Espejo no se asusten», apostillaba Lorena García. «En Espejo Público. Me quedo, me quedo en la casa», explicaba entonces Mabel Redondo sin detallar cuál será su nuevo destino.

«Decir que he disfrutado muchísimo en estos 14 años, he conocido a gente fantástica, he gozado del compañerismo y de gente a la que quiero mucho y que me llevo en el corazón. Han sido 14 años de muchas alegrías, también de algún que otro disgustillo. Pero sobre todo mucha alegría y mucha felicidad que me llevo en la cabeza, en el corazón y en mi cuerpo serrano», terminaba confesando la colaboradora de ‘Espejo Público’ que acababa con los aplausos de sus compañeros.

Mabel Redondo deja ‘Espejo Público’ tras 14 años

Mabel Redondo dice así adiós a ‘Espejo Público’ tras 14 años formando parte del equipo del programa que presenta Susanna Griso. La periodista ha sido una de las reporteras más célebres del formato y de vez en cuando daba el salto al plató como colaboradora como ha hecho este mismo viernes antes de su despedida.

Mabel Redondo llegaba a ‘Espejo Público’ después de haber pasado por un sinfín de programas. Su debut en la pequeña pantalla se produjo gracias a Pepe Navarro, que la contrató como reportera de ‘Esta noche cruzamos el Missisipi’.

A partir de ahí, la periodista formó parte de lo que fue el germen de los programas del corazón al ser coordinadora de ‘Tómbola’ en Canal Nou. Después dio el salto a Antena 3 donde formó parte de los equipos de programas como ‘Abierto al anochecer’, ‘A la carta’ o ‘La vida es Rosa’. Pero Mabel Redondo también se convirtió en una asidua de Telecinco como colaboradora de ‘Salsa Rosa’, ‘A tu lado’ o ‘Está pasando’.