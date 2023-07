El vaticinio de Joaquín Prat sobre qué pasará con Pedro Sánchez en las elecciones trae cola

El debate a tres organizado por RTVE entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal de cara a las elecciones del próximo domingo 23 de julio ha centrado la mayor parte del debate de la mesa política de ‘El programa de AR’ de este jueves. Y tanto Ana Rosa Quintana como Joaquín Prat se han mostrado demoledores con lo visto la noche anterior.

La presentadora arrancaba el programa con su ya clásico editorial tirando pullas a Pedro Sánchez y al Gobierno en general. Pero el copresentador tampoco se ha quedado corto a la hora de dar su opinión al respecto. Cortando incluso a una de sus compañeras, la cual se encontraba valorando quién, a su juicio, había ganado el debate y cómo podría traducirse esto de cara a los comicios generales.

Mientras esta periodista hablaba, Joaquín Prat no dudaba en interrumpirla para dejar clara su opinión: «La gente ya tenía el voto decidido, antes incluso de que arrancase la campaña. El 80% de los votantes ya sabía a quién van a ir a votar». De esta forma aseguraba que de poco o nada han servido estas semanas de campaña.

Su compañera no estaba de acuerdo con él, y así se lo hacía saber: «Sí, pero hay un 20% que puede resultar decisivo. Para ellos son estos debates, entre otras muchas cosas». Tras este inciso, el también presentador de ‘Ya es mediodía’ se mostraba todavía más contundente y demoledor con los políticos: «A la gente, al final, esto no le sirve. Esto no sirve para nada más que para escenificar las carencias de la clase política de este país. Por cierto, cada vez mayores».

El vaticinio de Joaquín Prat: «Sánchez va a perder las elecciones»

«No sirve para más que para escenificar que España vuelve al bipartidismo, y que los gobiernos de coalición se han mostrado como un fracaso. Porque a pesar de que el actual Gobierno sí que puede sacar pecho, hasta cierto punto, de la marcha económica de nuestro país, la coalición y los errores de la coalición les ha pasado tanta factura que Pedro Sánchez va a perder las elecciones», predijo Joaquín Prat.

Antes de acabar con su alegato, el periodista dio su opinión sobre el papel desempeñado por el presidente en el debate a tres, y también por el llevado a cabo por Yolanda Díaz. «Ayer Sánchez estaba plano, mohíno, desdibujado, habiendo tenido la oportunidad de recuperar el terreno perdido en el cara a cara. Va a perder las elecciones. A la hora de hacer aportaciones y propuestas, Yolanda fue la triunfadora indiscutible», sentenció.