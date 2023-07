El incendiario inicio de Ana Rosa en Telecinco por lo que asevera contra el debate de TVE

Ana Rosa Quintana ha vuelto a situarse en el ojo del huracán por sus polémicos y agitadores editoriales. Después del temerario speech que se marcaba este miércoles para azuzar la sombra de la duda sobre el voto por correo, la presentadora de Telecinco no ha tenido ningún tipo de pudor en despreciar el exquisito debate que ofreció anoche la Radiotelevisión Pública desde ‘El programa de AR‘.

«¿Usted vio el debate? ¿Debate? ¿Qué debate? Los indecisos se fueron a la cama sin haber aclarado a quién van a votar. En RTVE no se movió ni un solo voto, si acaso uno o dos escaños del PSOE a Sumar», ha arrancado la comunicadora; atreviéndose a pronosticar cómo va a influir esa cita televisiva en las urnas. Y sí, se vio el debate, pues alcanzó un 34,6% de share y casi 4,2 millones de espectadores en La 1 y el canal 24 horas. Es más, fue muy aplaudido en comparación con el circo que organizó Atresmedia.

«Pedro y Yolanda, Yolanda y Pedro. ‘¿Verdad, Yolanda? Claro que sí, Pedro. Qué bien lo hemos hecho’. Eran una parejita enseñando las fotos del viaje de novios al primo Abascal, estragado de tanto azúcar», ha proseguido una combativa Ana Rosa Quintana en su polémica radiografía del debate a tres.

De hecho, ese lenguaje cargando de displicencia y menosprecio no se ha frenado ahí: «Vimos a un Sánchez diluido y con cara de perdedor, le faltó sacar el anillo y pedir le voto para Sumar. Yolanda, más guerrera y eficaz, no pudo diferenciarse de su jefe. Abascal, hablando para los suyos y pasando bastante de la parejita». Para acabar pasando a la burla hacia la candidata de Sumar: «Eso sí, Yolanda fue la protagonista y, la verdad, es que estaba bastante despierta para dormir dos horas y pasarse la noche planchando».

Todo esto mientras no se ha escuchado ni una sola crítica por parte de Ana Rosa Quintana hacia la no asistencia de Alberto Núñez Feijóo a ese debate final de RTVE. Es más, no ha dudado en blanquear esa imagen de político desvalido tras esa supuesta lumbalgia que ahora dice padecer: «Feijóo ha suspendido la campaña por una lumbalgia. Sin embargo, no ha dejado de hacer campaña. Hoy podemos verle en varios medios y acudirá a los mítines que tenía programados».

"¿USTED VIÓ EL DEBATE?"



Con un 34,6% de cuota de pantalla, 4.155.000 espectadores sí lo vieron, ANA ROSA



Se ignora si lo vió FEIJJO mientras se aplicaba REFLEX pic.twitter.com/HuXJxZDPFt — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) July 20, 2023

Un editorial que está dando mucho que hablar (para muy mal) en redes, donde Ana Rosa Quintana se ha convertido en tendencia nacional esta mañana. Al hilo, está dando lugar a que críticos televisivos como Borja Terán saquen la siguiente lectura: «El editorial de hoy de Ana Rosa Quintana define cómo ha perdido el rumbo de entender que habla para la sociedad, no para sus intereses. De ahí que sus datos de audiencia se estén desmoronando, ha expulsado a la pluralidad que necesita una cadena generalista para ser rentable».

Y es que, efectivamente, asistimos a una caída en picado de ‘El programa de Ana Rosa’ en las últimas semanas, perdiendo la hegemonía imbatible que ostentaba. Sin ir más lejos, este miércoles anotaba un escueto 13% de cuota de pantalla. A continuación, ‘Ya es mediodía’, programa de la productora de Quintana, se desplomó al unidígito con un catastrófico 9,7% de share. La audiencia está hablando.