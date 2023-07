El personaje protagonista que dice adiós a la serie ‘La Promesa’ de manera definitiva

Este jueves, asistimos a un explosivo capítulo de ‘La Promesa’, la serie de época diaria de TVE que se ha convertido en la gran revelación de la temporada. Tras semanas de mucho misterio, por fin se confirmaba que era Gregorio el que estaba detrás del envenenamiento a Pía para que perdiera el bebé que lleva en sus entrañas.

Aunque lo disimulaba muy bien de cara al resto del servicio, el que fuera mayordomo había enloquecido tras contraer matrimonio con la ama de llaves y, casi desde entonces, le empezó a suministrar pequeñas dosis de Cicuta para provocar el aborto. En un principio, las sospechas recayeron sobre Petra por razones obvias, pero esa hipótesis pronto se descartó.

Así hasta que, la pasada semana, Pía, que había empezado a compartir alcoba con Gregorio en ‘La Promesa’, descubrió fortuitamente el frasco con el veneno en el cajón que albergaba las pertenencias de su marido. A partir de ahí entró en un estado de shock y terror que culminó en la dantesca escena con la que empezó el episodio de ayer.

Gregorio, tras confesar la verdad y justificar que le estaba envenenando porque solo le quería a ella y no al niño bastardo que está gestando, neutralizó a Pía sobre la cama y le obligó a beberse el frasco con la Cicuta. Por suerte, Rómulo irrumpía a tiempo en la habitación acompañado de la Guardia Civil. Tras un interrogatorio, los agentes se lo llevaron esposado a los calabozos, acusado de intento de asesinato.

Con su inesperada detención, termina la historia de don Gregorio en ‘La Promesa’. El actor que encarna a este personaje, Bruno Lastra, confirma que, después de este incidente, su papel en la serie finaliza. Lo ha hecho en una entrevista especial para Si el servicio hablara, el videopodcast que tiene la ficción en RTVE Play.

Para el intérprete, trabajar estos cambios de humor y de registro de Gregorio ha sido «muy estimulante», pues le permitía profundizar más en el mundo interior. «Arriesgamos con una propuesta que era muy extrema, y creo que ha salido bien», celebra satisfecho. Además, destaca que cuando toca jugar el rol de antagonista, «cuantas más capas tenga y cuanto más conflicto, más interesante es el personaje para el espectador».

Respecto a trabajar en una serie diaria, para él ha sido todo un reto manejar los tiempos de una ficción tan rápida como ‘La Promesa’: «Lo que más me ha sorprendido es darme cuenta de que se puede crear un personaje en poco tiempo y permitirte equivocarte. He descubierto una cosa como actor: y es que me he sorprendido muchas veces en toma, sin saber qué venía después y decirlo. Me ha sorprendido la capacidad que tengo de memorizar porque pensaba que no la tenía».