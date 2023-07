El padre de Alba Carrillo sale a la palestra para hablar en estos términos de Jorge Pérez

Alba Carrillo ha hecho de su canal de Twitch, ‘El salón de té‘, el mejor altavoz para hablar de todo y de todos sin ningún tipo de censura. Hace unos días, arremetía sin piedad contra Ana Rosa Quintana y su productora, Unicorn, a la que ella pertenecía hasta que fue despedida.

Sin miedo a represalias, la excolaboradora de Telecinco aseguraba que lo que la daban por participar en ‘Ya es mediodía’ era una «limosna». E incluso desvelaba qué pareja ganaría el reality ‘¡Vaya vacaciones!’. Además, anunciaba que interpondría una demanda contra la productora por las condiciones laborales en la que la tenían.

En cada paso que ha dado, Alba Carrillo ha contado en todo momento con el apoyo incondicional de su familia, especialmente de su madre, Lucía Pariente. Sin embargo, poco se ha sabido de su padre, quien siempre ha preferido mantenerse en el anonimato. Hasta ahora. Y es que, sin que sirva de precedente, ya que no le gusta el mundo mediático, Carlos Carrillo ha roto su silencio para participar en el ‘Salón del té’ junto a su mujer y su hija.

El inesperado encuentro del padre de Alba Carrillo con Jorge Pérez

Alba Carrillo junto a sus padres en su canal de Twitch, ‘El salón de té’

Una charla de lo más amena y familiar en la que Carlos no ha dudado en criticarlas cuando lo ha creído oportuno: «Os veo muy excesivas y no me gusta que habléis de sexo». Un comentario que desataba las risas de la excolaboradora.

El padre de Alba Carrillo ha confesado que de todos los programas en los que han participado su mujer y su hija solo ha visto ‘Supervivientes’. En todos los demás ha preferido mantenerse al margen de las polémicas. Eso sí, si que las apoyaba cuando llegaban a casa: «Creo que habéis sido honestas y sobre todo lo habéis hecho lo mejor posible. Pero claro que afectaban las críticas».

Pero, sin lugar a dudas, el momento más sorprendente fue cuando Carlos relató que se había encontrado con Jorge Pérez, una situación bastante embarazosa si recordamos la polémica que se generó en la fiesta de Navidad de Unicorn, donde se vio a Jorge y a Alba muy cariñosos y, tras la cual, según la modelo, ambos dieron rienda suelta a su pasión en la casa de Marta López.

El mensaje de Alba a sus padres: «Tenéis un concepto de familia caduco»

«Si hubiera llevado la ventanilla bajada le habría pedido un selfie y después le diría ‘te has portado muy mal. No has sido justo'», ha dicho el hombre. Y es que, al parecer, el ganador de ‘Supervivientes 2020’ se ha mudado junto a su familia muy cerca de Alba Carillo. De ahí que el padre de esta se le encontrara en los alrededores del domicilio.

La exconcursante de ‘GH VIP’ ha preguntado a sus padres el secreto para llevar 37 años juntos. Su progenitor contestaba que «muchas veces la mente se obnubila y no sabes por qué». Eso sí, ha dejado claro que jamás le ha sido infiel. «Tenéis un concepto de familia un tanto caduco», reconocía la modelo, mostrándose, al mismo tiempo, muy orgullosa de ellos.