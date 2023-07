Alba Carrillo da la estocada final a Ana Rosa con lo que revela sin cortapisas: «Me echaron…»

Tras ser despedida, y posteriormente vetada de Mediaset, Alba Carrillo ha abierto su propio canal de Twitch, donde conduce ‘El salón de té’, un programa donde habla sin filtros sobre todo tipo de temas. En su última entrega, la excolaboradora de ‘Ya es mediodía’ se despachó contra Ana Rosa Quintana y su productora, Unicorn. Y desveló qué pareja ganará ‘Vaya vacaciones’, el nuevo reality de Telecinco que todavía no se ha estrenado.

Apenas unos días después, la modelo ha querido dar las gracias a todas las personas que le han brindado su cariño tras la emisión de su vídeo. Y, además, ha justificado el motivo de sus duras palabras con los que hasta hace unos meses eran sus compañeros de trabajo, dejando claro que no está dispuesta a callarse más.

Alba Carrillo asegura que esta ha sido la vez que más mensajes de apoyo ha recibido por parte de sus seguidores. Y esto es algo que la emociona: «Simplemente he hablado desde la verdad y he dicho las cosas como son, no hay más». No obstante, ella es consciente de las consecuencias que le pueden acarrear sus palabras. Pero siempre ha ha ido con la verdad por delante, y así seguirá haciendo.

Alba Carrillo se justifica ante los detractores: «Me echaron como un perro»

«Soy yo la que está sufriendo eso, con las consecuencias que conlleva económicas para una familia y en su vida personal y emocional, que llevo llorando creo que un ratito al día desde el 31 de marzo, el día que me despidieron y me echaron como un perro», reconoce la excolaboradora de Mediaset.

Aunque Alba Carrillo ha recibido mucho apoyo en las últimas horas, también ha despertado muchas críticas. Para todas esas personas, la hija de Lucía Pariente también tiene un mensaje: «Entonces, como la que ha sufrido todo eso soy yo, pues soy yo la que lo dice y me parece muy bien a quien no le guste. Pero no estáis aquí en mi casa todos los días y no sabéis mi situación, así que no me callo ante nadie».

Próximamente, la modelo regresará a la pequeña pantalla gracias al programa de TVE1 ‘El cazador’, donde se convertirá en una de las concursantes VIP del espacio que presenta Rodrigo Vázquez. Por otro lado, Alba está a la espera de que se celebre el juicio por sus condiciones de trabajo en Unicorn. Ya que, tal y como ella misma explicó en su polémico vídeo, eran deplorables.