Ana Rosa, destrozada con esta incendiaria rajada de Alba Carrillo: «Dejas muchos cadáveres»

Desde que fuera despedida el pasado 18 de abril de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, Alba Carrillo había mantenido un perfil bajo. Hasta ahora. La excolaboradora de programas como ‘Ya es mediodía’ o ‘Fiesta’ se ha cansado de callar y ha cargado durísimamente contra la presentadora y su productora.

A través de su canal de Twitch, Alba Carrillo se ha dirigido directamente a Ana Rosa, a la que se ha referido como «señora» en un tono bastante despectivo. Desde que fuera cesada fulminantemente, y posteriormente vetada en la cadena el pasado mes de abril, no se ha vuelto a ver a la hija de Lucía Pariente en ningún plató de televisión.

Ahora, ella misma se ha referido por primera vez a este despido: «No me habéis doblegado nunca, ni cuando me habéis pagado. No me habéis renovado un contrato, pero ya veremos porque voy a ir a los tribunales. Estoy esperando un juicio por mis condiciones de trabajo. Porque para limpiar una cadena, no basta con echar a las personas o con vetar a personas. Hay que limpiar desde arriba, así se limpia una cadena».

Sobre sus lamentables condiciones de trabajo según ella, ha dicho lo siguiente: “Me daban un donativo porque no se puede llamar dinero a lo que me daban. No me daban de comer, yo comía de otras cosas y otras empresas. Yo iba por un donativo y me hacían callar”.

Alba Carrillo acusa a Ana Rosa Quintana de haber ‘apuñalado’ a María Teresa Campos

Sin embargo, el principal blanco de sus críticas ha sido Ana Rosa Quintana, de la que Alba Carrillo ha dicho, dirigiéndose directamente a ella: «Usted señora, ‘señora empresaria del año’. Esa señora que en el mitin de la Comunidad de Madrid dijo que Usera se había convertido en China Town. Usted se ha convertido en una clasista porque ha tenido mucha suerte, y porque apuñaló en su día a María Teresa Campos. Pero igual que ha apuñalado, ‘a hierro la matarán'».

«Pero cuando se hace tanta pupa, dejas muchos cadáveres. Mira tus amiguitas que les han pagado más donde Sonsoles Ónega y han salido corriendo. Para que veas del tipo de gente que te rodeas. Y luego las personas que hemos sido fieles como un perro, no hemos recibido ningún mensaje tuyo, señora Ana Rosa», añade muy enfadada. De esta forma, hacía referencia a la reciente salida de míticas colaboradoras de ‘El programa de Ana Rosa’, como Beatriz Cortázar o Paloma García-Pelayo, que acaban de fichar por Atresmedia.

«No te puedes comprar ese bolso cuando tienes a las personas sin los derechos mínimos. Ya hablaremos de lo que ha pasado con mis contratos de Mediaset», sentenciaba Alba Carrillo, lanzando un órdago a Ana Rosa Quintana y a su antiguos compañeros y dejándoles claro que esto no ha hecho más que empezar.

De hecho, no ha tenido reparos en desvelar las ínfimas retribuciones que recibía. «En el último contrato me subieron 20 euros y me habían contratado un verano hace cinco años. Me dijeron: ‘Te vamos a pagar una mierda y luego ya veremos’. Tenía que elegir entre tener parking o 20 euros», asegura la exconcursante de ‘GH VIP 7’.

