A Ana Rosa Quintana se le oye hablar así de Pablo Motos tras su entrevista a Sánchez

Después de la arrolladora entrevista de Pedro Sánchez con Pablo Motos en ‘El Hormiguero, que disparó la audiencia a un gran 22,8% de share y casi 3 millones de espectadores de media, Ana Rosa Quintana ha anunciado este miércoles que el próximo 4 de julio el Presidente del Gobierno también hará parada en el plató de ‘El programa de AR‘.

El mismo plató en el que un día sí y otro también ha arremetido con una dureza extrema contra él mediante editoriales que se han convertido en un clásico. La beligerancia que la comunicadora de Telecinco ha adoptado o impostado en los últimos tiempos en sus términos hacia el Gobierno ha sido muy sonada y controvertida. Lo que aumenta la expectación por ese cara a cara.

«Pedro Sánchez no ha parado, de hecho va a hacer una parada en este plató, nos va a visitar el próximo martes a las 09:15 horas de la mañana. Creo que a Pablo Motos llevaba siete años sin ir, aquí lleva cuatro años o más», han sido las palabras con las que Ana Rosa Quintana ha comunicado la noticia.

Además, ha dedicado su editorial a esa entrevista en ‘El Hormiguero’. «Ayer asistimos a la fábula del elefante y la hormiga. La fábula está basada en el elefante poderoso que pisotea hormigas hasta que ellas se plantan y el elefante acaba en el río. El gobierno es un mastodóntico elefante que convoca ruedas de prensa en los Consejo de Ministros para hacer anuncios electorales y los medios, al final, somos las pequeñas hormigas que recogemos los mensajes. Según Pedro Sánchez, el 90% de las hormigas son medios de comunicación de derechas… la verdad que las cuentas no me salen. «Quiere hacer entender que ha triunfado sobre la pandemia, el volcán, la convivencia en Cataluña o la economía… pero le falla el relato, porque no acierta con las definiciones», ha sentenciado.

«Ayer fue a ‘El Hormiguero’ a divertirse, con el juego de las definiciones… si mentir es decir lo contrario a lo que se sabe, pues para el diccionario de Sánchez es decir cambiar de opinión (…) Pone el ejemplo de Suárez, cuando decía que no legalizaría al partido comunista, o el de González, cuando renegaban de la OTAN… pues sí, mintieron como usted. No ponga ejemplos de mentiras para justificar mentiras», le ha exhortado Ana Rosa Quintana.

Ya en la mesa política junto a los colaboradores, la presentadora ha dicho que Pedro Sánchez irrumpió «como un toro» en el programa de Antena 3. «Salió como un torito. Llevaba el discurso preparado, no dejaba al entrevistador hacer sus preguntas y se comió prácticamente el tiempo», ha opinado incialmente.

Aco seguido, ha entrado a aludir directamente a Pablo Motos a pesar de ser la competencia. «Supongo que Motos tenía muchas preguntas que no le dio tiempo a hacerle. Es que arrolló», ha valorado Ana Rosa Quintana. Una frase que representa a muchos después de la inconmensurable intervención de Sánchez.

«Pablo me parece un genio de la televisión, pero yo eché en falta más preguntas sobre el asunto de Bildu, sobre los indultos, la malversación, sobre los golpistas catalanes», ha apostillado Eduardo Inda. Ha sido ahí cuando Quintana ha sacado la cara por su compañero de profesión: «A mí me parece que Pablo Motos hizo dos o tres preguntas muy interesantes».