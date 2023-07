La madre de Alba Carrillo gana la batalla judicial a la productora de ‘GH’ tras su despido

Han pasado casi dos años desde que Telecinco emitió la final de la primera edición de ‘Secret Story‘ en diciembre de 2021. Fue el reality que produjo Zeppelin TV después de que Mediaset decidiera descartar la producción de ‘GH VIP’, que ahora volverá de la mano de Marta Flich. En aquella final, Lucía Pariente fue gran protagonista (muy a su pesar).

Y es que durante la última gala se pudo ver el fuerte enfrentamiento que mantuvieron Lucía Pariente y Jorge Javier Vázquez. Algo que derivó con el despido en directo de la madre de Alba Carrillo tras el choque entre ambos y que los insultos fueran en aumento.

Lucía Pariente fue una de las concursantes que más juego dieron durante ‘Secret Story’ y de hecho pese a ser una de las expulsadas consiguió entrar en la repesca del formato junto a Miguel Frigenti. Ya durante la edición, Alba Carrillo tuvo problemas con el presentador llegando a abandonar de motu propio el plató en una de las galas. Pero la tensión con la hija y la madre fue en aumento hasta que todo estalló por los aires en la gran final.

Después de que Jorge Javier asegurara «estar hasta el coño» de Lucía Pariente y de su hija; la madre de Alba Carrillo decidió interponer una demanda contra Zeppelin TV y Mediaset por despido improcedente y otra contra el presentador acusándole de acoso.

Gracias a este juicio, ha salido a la luz que Lucía Pariente cobró un total de 8.800 euros por cada semana que permaneció en el concurso. Tras su expulsión, la madre de Alba ganó 640 euros por cada gala o debate.

En un principio, un juzgado de lo social de Madrid dio la razón a Lucía Pariente condenando a Zeppelin TV a indemnizar con 6.469,32 euros a la exconcursante tras reconocer que su despido había sido improcedente después de su encontronazo con Jorge Javier. No obstante, la justicia eximió de cualquier tipo de condena a Mediaset y al propio presentador catalán.

La justicia da la razón a Lucía Pariente y condena a Zeppelin TV

Ahora, según informa Vertele, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón de nuevo a Lucía Pariente después de que los jueces de lo social hayan rechazado el recurso de Zeppelin TV. Cabe decir que la productora aún puede hacer un último recurso ante el Supremo.

Lo abogados de Zeppelin TV alegaban que Lucía Pariente ya cobró diferentes cantidades como indemnización por fin de contrato entre 2021 y 2022. De hecho, aseguraban que la ex concursante recibió un total de 3.323,49 euros entre septiembre y diciembre de 2022 y pedían que se descontara dicha cantidad de la indemnización.

El Tribunal Superior de Madrid entiende que estas cantidades no constan en los hechos probados, que la productora no ha elegido el camino jurídico adecuado para modificarlos y que, además, se trata de una cuestión que la empresa no alegó en el juicio “y por tanto no pudo ser objeto de contradicción”.