Las pistas de cómo será la nueva casa de ‘Gran Hermano 2024’: «No lo habíamos hecho nunca»

Cada vez queda menos para que Telecinco estrene la nueva edición de ‘Gran Hermano’, con Jorge Javier Vázquez a los mandos. El programa que produce Zeppelin volverá en otoño a la parrilla de televisión de la cadena principal de Mediaset y lo hace con una edición con anónimos siete años después.

Ahora, la casa más famosa de la televisión vuelve abrir sus puertas totalmente renovada y con un equipo de profesionales detrás que se encarga de velar por todos los concursantes. En EL TELEVISERO pudimos visitar uno de los castings de ‘GH 2024’, donde hemos hablado con Miguel Martín, director general de Zeppelin TV, la productora del formato de telerrealidad.

Vuelve ‘Gran Hermano’. ¿Cómo es para ti esta experiencia y el proceso de castings?

MIGUEL – Pues mira, yo no había participado nunca en un casting de anónimos. Es mi primera experiencia con anónimos porque hace siete años que no se hacía. La experiencia es brutal, es una emoción, es una energía, la que hay haciendo el casting de anónimos, que es irreproducible en cualquier otro tipo de programa.

¿Cuántos meses lleváis con el casting?

MIGUEL – Mira, el casting arranca en el momento en el que se hace el anuncio y vamos a recibir solicitudes. Si no has pasado por el proceso de relleno de la solicitud, no puedes participar en el casting. Así que llevamos desde finales de abril, que se anunció en la emisión de ‘Supervivientes’ que empezaba el casting. Nosotros teníamos previamente el equipo configurado para configurar todas las herramientas tecnológicas que nos permiten hacer todo ese proceso de casting.

¿Qué tiene esta edición nueva? ¿Qué estáis preparando?

MIGUEL – Tiene que ser una sorpresa para la audiencia, pero tiene que ser una sorpresa para los participantes. El participante que se mete en Guadalix se embarca en un viaje que no sabe a dónde le va a llevar, tanto personalmente, pero las propias novedades que le proponemos desde el programa también tienen que estar ahí para provocarles todo tipo de emociones.

Una pista que sí que vemos es que el logo es el clásico.

MIGUEL – El logo es el clásico, la sintonía es la clásica porque el hecho de volver a una edición de anónimos, que hacía tantos años que no se hacía, de alguna manera supone volver a los orígenes. Y ese es un leitmotiv que hemos querido hacer en esta edición. Esa es una vuelta a los orígenes, es lo que estamos planteando.

Entiendo que no ha sido un regreso duro por todo lo sucedido en la última edición, ¿cómo ha sido este camino y con qué fuerzas volvéis?

MIGUEL – Bueno, las fuerzas con las que volvemos las habéis podido experimentar vosotros antes, en una de las salas que tenemos con cientos de personas, la respuesta que han tenido cuando se ha pasado un pequeño vídeo, que lo que contienen son apenas unos rótulos y la sintonía del programa. Volvemos con toda esa fuerza, volvemos con toda esa emoción, con todo el griterío, aplausos, con toda la catarsis que están viviendo todas las personas que se están presentando el casting.

¿Cuánta gente se ha presentado?

MIGUEL – Lo normal es que acabemos por encima de las 100.000 personas. Eso es mucha gente. No hay prácticamente ningún programa que pueda decir que ha llegado a las 100.000 solicitudes de casting. Es una barbaridad.

¿Qué os gustaría conseguir en esta edición? Nos has comentado antes que no buscáis perfiles concretos, sino que vais más allá, que buscáis que haya una mezcla equilibrada entre los participantes.

MIGUEL – Claro, esa es la magia. Esto no es una suma individual de 15 o 20 personalidades. Tienes que conseguir que esas 15 personalidades amalgamen y convertirlas en un grupo. Y eso es lo costoso. No tendría sentido que metiéramos a seis personas con personalidades similares, por más que sean seis personas entretenidísimas.

Tú buscas una mezcla que funcione y que funcione en todos los sentidos. ¿Qué buscamos? Hacer un grandísimo producto de entretenimiento. Lo que buscamos es que la gente, cada vez que se siente a ver alguna de las emisiones semanales, pase un buen rato, porque lo que hacemos es entretener. Esto es una fiesta. Que la gente se ríe, llore, empatice con lo que le está pasando a estas personas porque son de verdad. Son personas reales, nosotros somos el único programa que emite 24 horas al día y no está editado. Esto se puede ver en play todo el rato. Esa es la magia. Es, de verdad, es real. Totalmente real.

Me hablabas de que es una vuelta a los orígenes, porque encima volvéis después de siete años. Mucha gente estaba expectante por quién iba a presentar este formato. No sé si esto fue decisión vuestra, el que fuera Jorge.

MIGUEL – Bueno, la decisión de quién presenta la toma la cadena. Tenemos dos capitanes de barco, que son un privilegio. Ion Aramendi y Jorge Javier, es un privilegio trabajar con ellos. Son unas personas que viven este género, que viven en este formato, porque los dos han vivido en otras ocasiones, lo viven de una manera muy especial. Es un privilegio tenerlos a bordos, un privilegio.

Lo pregunto porque como es una vuelta a los orígenes, no sé si se tanteó la posibilidad de que volviera Mercedes.

MIGUEL – Yo de lo que te puedo hablar es de lo que tengo encima de la mesa. No te puedo hablar de lo demás porque… Es que no está, simplemente no está.

¿Cuál es el mayor reto que tenéis en vuestra vuelta?

MIGUEL – Esto ahora es paso a paso. Hay que llegar al puente y cruzarlo. Tenemos una sucesión de puentes. El reto es ahora gestionar y realizar este casting multitudinario en todas las ciudades a las que vamos a ir. Además de Madrid, vamos a estar en Bilbao, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, en Las Palmas de Gran Canaria, en Palma de Mallorca.

Y más cosas que sucederán. Entonces tenemos que cumplir con todo eso, con este casting que sigue abierto, escoger a esos participantes, mientras vamos preparando, que ya están preparando todas las novedades de programa y empezamos a preparar Guadalix. Eso es una casa muy grande y hay que hacer una buena obra y estamos empezando.

¿Ya habéis empezado con las obras?

MIGUEL – Sí, sí. Las obras en Guadalix son las obras de El Escorial. Todo el que haya hecho una obra sabe, por más que metamos allí gente y gente y gente, con toda la peculiaridad de la casa. Este año, la casa, nos gusta mucho. Es una casa muy agradable, tiene algunas cosas nuevas que no habíamos hecho nunca, como siempre. Todos los años procuramos que haya cosas que no hayamos hecho nunca.

¿Alguna que nos puedas contar?

MIGUEL – Es que lo tienes que ver. Yo no te lo puedo contar para que el día de emisión lo veas. De momento tenemos mucho en lo que fijarnos con el casting. La casa llegará después.