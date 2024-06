La directora de casting de ‘Gran Hermano 19’ da las claves para conseguir ser concursante

Siete años después, ‘Gran Hermano’ calienta motores para regresar a Telecinco. Tras el regreso del reality show en su variante con famosos esta temporada con ‘GH VIP 8’, Mediaset dio luz verde hace unos meses a la que será la decimonovena edición de uno de los formatos más famosos del mundo y que tantas alegrías ha dado a la cadena de Fuencarral.

Para conocer más a fondo lo que se está cocinando, en El Televisero hemos acudido a los castings presenciales que se han organizado en Madrid y hemos podido hablar en exclusiva con Teresa Colomina, la directora de casting de la productora y encargada de llevar a cabo todo el proceso de selección de personas para el reality de Mediaset producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia).

¿Qué debe de tener un aspirante para convertirse en concursante de ‘Gran Hermano’? ¿Cuál es la historia que más le ha impactado de los castings? ¿Se planteó el regreso de Mercedes Milá?

Teresa Colomina, directora de casting de ‘Gran Hermano’. Vaya responsabilidad, ¿no?

TERESA – Pues sí, la verdad es que sí. Yo he estado en ‘Gran Hermano’ y en Zeppelin en diferentes puestos. Llevo en casting varios años, pero la responsabilidad del casting de ‘Gran Hermano’ es muy dura.

¿Es la primera vez?

TERESA – Que soy directora de casting de ‘Gran Hermano’, sí. He trabajado, me lo sé todo, porque he estado haciendo de todo en ‘Gran Hermano’, pero esta es la primera dirección de casting.

¿Qué buscáis para que quien nos esté viendo que quiera apuntarse al casting?

TERESA – No buscamos. Encontramos. Yo creo que lo suyo es eso, ponerte delante del ordenador o delante del candidato y dejar que te conquiste y encontrarnos mutuamente, hacer match el programa con el candidato.

¿Y qué habéis encontrado entonces que os haya llamado la atención? ¿Algún rasgo de personalidad que te haya sorprendido?

TERESA – Mira, es muy fuerte, que hayamos encontrado gente con historias maravillosas, gente que quiere vivir la experiencia, que lo quiere dar todo, que deja sus puestos de trabajo fijos por entrar en el programa, como estamos actualmente… Gente que verbaliza, que necesita los 300.000 euros, que yo creo que eso también es muy significativo, que no solamente vienen aquí a pasar el rato.

Hay gente que de verdad te dice «Es que necesito el dinero». Hay veces que se te estruja el corazón. Y bueno, sobre todo gente que quiere vivir la vida, gente de 50 y tantos años, que ya tienen los hijos mayores, que se les han ido de casa a la universidad, gente que ha superado enfermedades, que eso me parece también muy fuerte, gente que ha superado un cáncer o una enfermedad complicada. Y dicen «La vida son dos días y ‘Gran Hermano’, que he crecido con ello, siempre lo he visto desde pequeño, oigo la música…» y como les ha pasado a los chicos, se te ponen los pelos de punta y «Quiero hacer este tic en mi vida», porque a la gente le encanta ‘Gran Hermano’.

Me sorprende también la gente súper normal. Súper normal como la mejor de las virtudes. Que hoy en día, con todos los tipos de personas que hay, las libertades que tenemos, encontrar a gente súper normal, es difícil, ¿no? Es más complicado que encontrar gente súper especial.

Hay distintas nacionalidades, nos habéis dicho, ¿por ejemplo?

TERESA – Por ejemplo, hemos visto a un chico que es portugués, es de Oporto, trabaja en agencias de viajes, ayer estaba en Grecia, esta mañana en Bulgaria, nos ha sacado un huequito para hacer el casting y esta noche se iba, no sé a dónde. Entonces, ya te digo, hay gente rusa, gente ucraniana, gente de Senegal, Latinoamérica.

Justo al hilo de esto, te quiero preguntar, porque yo echando un ojo en el casting, he visto ya gente conocida en redes, personalidades públicas… ¿Hay famosos que se están presentando?

TERESA – Bueno, sí, famosos en su nicho, en su entorno. A lo mejor mi madre no sabe quiénes son.

Pero es gente que podría estar en el VIP y se presenta en el anónimo.

TERESA – Sí, sí, sí, porque quizás con esta gente de redes estamos un poco ahí, en esa delgada línea roja, que no sabes muy bien dónde ponerle. En el VIP, efectivamente, podrían haber entrado. Por ejemplo, Susana Bianca, era de redes. El discurso que tenía en redes fue lo que nos hizo contactar con ella y conectar con ella.

¿Cómo es el proceso de casting, resumidamente?

TERESA – Quiero recalcar que mi equipo es maravilloso y va seleccionando, de toda la gente que llega, a los que más les gustan, los que hacen match con el programa de forma online. Y recordemos que sigue abierto el casting, que os podéis seguir apuntando, que esto, hasta que suene la música para que entremos, sigue activo. Entonces, continuamos con el casting. Si hay que volver a Madrid, se vuelve. No tenemos ningún problema. Una vez que lo rellenas, nosotros lo miramos y nos hacemos una idea fantástica, porque tenemos su video presentación, fotos de ellos, de su entorno, y les hacemos el tercer grado. Les hacemos el tercer grado, les preguntamos de todo, sus sueños, sus aspiraciones, cómo están en el amor, cómo están en su familia, que nos resuman un poquito su vida. Entonces, llegan aquí y nosotros tenemos una idea de cómo son.

Porque el siguiente paso, después de online, es que vienen a los castings presenciales y ahí, ¿qué sucede?

TERESA – Puede haber dos vías que son iguales de buenas las dos. Sobre todo es por amortizar tiempo, porque ya te digo, con toda la gente que hay tenemos que ir súper rapidito. Entonces, hay una gente que yo ya he visionado, que les he visto y que creo que no que se merezcan, sino que no hay que perder tiempo con ellos y vamos a tener que verlos en cámara directamente. Y luego hay otra gente que no es que dudemos, sino que necesitas verles un poquito más porque tengamos en cuenta que esta gente es la primera vez que se pone delante de una cámara, que a lo mejor es un salao y es majísimo en su casa grabándose y luego llega aquí y se queda mudo. Entonces, todo eso lo tenemos que testar.

Y esa gente que no va por prueba de cámara, si os gusta, ¿pasa a la prueba de cámara?

TERESA – Pasa a la prueba de cámara. Tiene una pequeña entrevista con gente que tiene un ojo clínico, que lleva haciendo casting toda la vida. Yo, como digo, mis compañeros, según entran por la puerta, ya les han hecho el escáner. Pero los que no pasan a prueba de cámara no quiere decir que no pasen, hasta que no empiece el programa estamos todos en el proceso, porque de repente vamos a Bilbao, vamos a Valencia, vamos a otra ciudad y vemos a alguien que, de repente, nos encajaría con este chico que vimos, pero que no pasamos… Entonces, el casting está vivo, que se sigan apuntando, que estamos encantados de verles. Ahora nos queda es el trabajo duro de ver a la gente, ir seleccionando, seleccionando y, bueno, ya los afortunados pues ya vienen a Madrid, les hacemos un training…

¿Cuántos van a entrar?

TERESA – Todavía no se sabe.

Hay una horquilla, ¿no?

TERESA – Sí, a ver, lo que hemos tenido normalmente. Podría meter a mil personas maravillosas.

Quiero destacar también que tenéis un equipo de psicólogos dentro del casting. ¿En qué fase llegan a estar ellos?

TERESA – Cuando ya tengamos un número bastante grande de gente que nos gusta, pasan por sus pruebas médicas y por sus pruebas psicológicas. Nosotros estamos muy concienciados con esos temas. A ver, cuando hacen el casting y cuando están dentro, nosotros tenemos apoyo psicológico en la casa 24 horas. Si los chicos necesitan hablar con su psicólogo, que además cada uno tiene el suyo, no hay ningún problema. Nosotros estamos muy concienciados por ese tema.

Antes habéis dicho que a través de los castings llegáis a saber todo todo de esas personas.

TERESA – Claro, y además la gente es muy generosa. La gente no se corta, porque además hay una confidencialidad, eso lo vemos únicamente nosotros. Eso no trasciende. Una de las preguntas es: «Cuéntanos algo que no sepan ni tus mejores amigos», y nos lo cuentan. Que se definan, ellos mismos también les parece súper complicado. Porque yo puedo decir cómo eres tú y tal, ¿pero decir cómo soy yo?.

Sí, pero me contaban, que le habéis hecho bailar ‘La Macarena’.

TERESA – Sí, claro. Queremos gente que quiera divertirse, que quiera divertir a los demás, y gente bonita. Gente que transmita y, sobre todo, que traspase la pantalla y llega un momento que los de ‘Gran Hermano’ son de nuestra familia.

El equipo de casting sois 15 personas muy distintas.

TERESA – Sí, sí, lo he dicho. A ver, yo creo que es muy importante en el proceso de casting, que lo más importante no es lo que a mí me gusta, lo más importante es lo que le guste a la audiencia, y la audiencia, ¿cómo es? Variada. Entonces, yo tengo un auxiliar, Antonio, que es monísimo, que tiene 20 años, y claro, tiene una visión distinta de otro redactor de casting que tengo, que tiene una experiencia increíble, que tiene 60.

Luego tengo una redactora, Merche, que estaba en ‘Gran Hermano 1’ haciendo casting y ha seguido todos los castings. Entonces, tengo gente de todas las condiciones sexuales que le pueden gustar los chicos, las chicas, les chiques, y todo eso lo tenemos a la orden del día y lo que buscamos es eso, que lo que nos guste a todos, eso es lo que le gusta a la gente que está en la calle, porque nosotros somos también un reflejo de lo que hay en la sociedad. Buscamos meter un reflejo de la sociedad, pero nosotros mismos somos un reflejo de lo que hay ahora en la calle, porque creo que cada uno tiene una mirada distinta.

En esta edición vuelve a estar Jorge Javier Vázquez presentando. Yo no sé si Jorge también tiene algún poco de mano o propone algo.

TERESA – No. Y además, Jorge no quiere saber nada, nada. Otros presentadores sí que tienen mucha curiosidad y quieren ver las fichas, quieren ver los vídeos. A Jorge le encanta sorprenderse. A Jorge lo que le gusta es una sorpresa, que esa reacción cuando vea los vídeos de presentación o cuando entren, se la lleve.

No sé si en este regreso se pudo tantear la vuelta de Mercedes, ya que se vuelve un poco a los orígenes con el logo…

TERESA – No lo sé, no sé. Si te dijese que sí o que no, te engañaría, no lo sé.

Para terminar, un mensaje de Teresa Colomino, directora de casting, de ‘Gran Hermano’, para los posibles concursantes que nos estén viendo, ¿qué dirías?

TERESA – Como directora de casting, os diría que os presentaseis, que esto es una experiencia única, que no os vais a arrepentir y que lo que es el proceso es ya el pistoletazo de salida. Ya ha empezado ‘Gran Hermano’ aquí. O sea, que la gente se lo está pasando fenomenal, es una fiesta y que no os cortéis, que seáis naturales y que adelante, que os estamos esperando a todos.

Encima hay ya una casa en obras…

TERESA – Y el premio, no nos olvidemos, 300.000 euros.