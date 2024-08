Telecinco sume en la irrelevancia la vuelta de ‘Gran Hermano’ y pone en jaque su futuro

‘Gran Hermano‘ en su versión de anónimos regresa siete años después de su última edición. Aquel ‘GH Revolution’ para olvidar que tantos quebraderos de cabeza ha dado a Telecinco. Primero, por sus bajas audiencias y, segundo, por el caso Carlota Prado, que provocó que la cadena tuviera que prescindir del reality rey de la TV durante casi cuatro años.

Esa orfandad para el público de ‘GH’ duró hasta el pasado 2023 con la producción por fin de ‘GH VIP 8’. No obstante, pasó sin pena ni gloria con audiencias extraordinariamente débiles para ser uno de los formatos más potentes y arraigados de la televisión. Se planteó entonces si el reality de encierro estaba quemado en su variante con famosos mientras numerosas voces reclamaban que era el momento de preparar una edición de anónimos para fabricar nuevos personajes.

Telecinco escuchó a los espectadores y puso en marcha el casting de ‘Gran Hermano 19’, ahora renombrado a ‘GH 2024’. El revuelo que se creó cuando se anunció en abril fue colosal, con decenas de miles de solicitudes para vivir la experiencia que, incluso, provocaron colapsos. Sin embargo, la cadena tenía por delante el gran reto de mantener viva esa llama durante todos estos meses hasta el estreno en septiembre y, como era previsible, no se ha estado a la altura.

Lamentablemente, Telecinco está descuidando de un modo peligroso el que va a ser su producto estelar de la próxima temporada televisiva. Es su mayor oferta para el otoño y, de manera incomprensible, la campaña de promoción está dejando muchísimo que desear. En general, la promo de todas sus apuestas del nuevo curso está siendo muy cuestionable, impropia de una cadena generalista de primer nivel; pero es cierto también que va en línea con la decadencia en la que andan inmersos en este aspecto desde hace muchos, muchos meses.

En el caso concreto de ‘Gran Hermano’, hay usuarios en redes sociales con bastante más pasión que en Telecinco, que han ideado promos mucho más trabajadas, creativas y llamativas que las que han podido realizar en Telecinco quienes, supuestamente, son profesionales del medio. Promos recicladas de ediciones anteriores y sin gancho alguno, que no aportan nada, que no son reclamo de nada, que no juegan a intrigar a los fans y que, para los que nos dedicamos a informar del universo televisivo, provocan verdadera impotencia.

Como ya comentamos hace unos días con la llegada de Broncano a La 1 de TVE en la ofensiva que se prepara contra ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos, es muy indignante la ausencia de una campaña de promoción ambiciosa, atractiva y que genere y fomente esa expectación que, por ahora, es inexistente. Mediaset se la está jugando gravemente con esta dejadez y desidia que, a tenor de los datos, no se puede permitir.

Es como si no se quisiera trabajar o no hubiera el más mínimo aliciente por ello y por hacer televisión con entusiasmo y mimo. Al margen del resto de ofertas, cuya venta al público también está siendo improductiva e insuficiente, ‘Gran Hermano’ se merece otro tipo de trato y una comunicación en televisión y redes sociales con esmero y con meticulosidad; a la altura de lo que supone el que es el formato de telerrealidad por antonomasia.