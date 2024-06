Estos son los primeros seleccionados del casting de ‘Gran Hermano 19’ en Telecinco

La nueva edición de ‘Gran Hermano’, la número 19, calienta motores y está en búsqueda de los protagonistas que vivirán durante tres meses en la casa más famosa de España. Por ello, en El Televisero nos hemos desplazado hasta el casting presencial realizado en Madrid para hablar con los primeros seleccionados por el equipo del programa, quien nos ha dado las claves para conseguir ser seleccionado.

¿De dónde son? ¿Cómo se llaman? ¿Estarían dispuestos a hacer edredoning? ¿Con qué concursantes históricos se identifican? ¿Entran abiertos al amor? ¿Cuáles son las preguntas más surrealistas que les han hecho en la fase de cámara del casting? Los cinco seleccionados nos lo cuentan todo en exclusiva. ¿Los veremos finalmente en Guadalix de la Sierra hablando con Jorge Javier Vázquez?

Os han preguntado qué haríais por ser concursantes, ¿qué haríais?

SOFÍA – Yo casi de todo, la verdad.

Si tuvieras novio, ¿le dejarías por entrar?

SOFÍA – Un poco complicado, depende, si tuviera. No creo que lo dejaría por entrar a ‘Gran Hermano’. Pero bueno, si lo dejo y luego le digo que volvemos cuando se acabe…

IRENE – Yo vengo a ser yo misma. Y eso implica hacer de todo.

¿Venís abiertos al amor?

ANDREA – Sí, ¿por qué no?

DARÍO – Sí. Sí, sí, sí. Estoy abierto.

¿Hasta qué punto llegaríais en la casa de eso del amor?

DARÍO – Yo no me voy a casar en la casa, lo demás…

ANDREA – Yo tampoco.

¿Llegaréis a hacer adredoning en la casa?

ANDREA – Nunca se sabe.

DARÍO – Yo no soy tímido (risas)

ANDREA – No puedes decir que no, cuando hay una persona que te atrae y tal. Podría suceder, claramente.

¿Habéis echado el ojo a alguien de por aquí, en el casting?

ANDREA – Yo no.

DARÍO – Yo tampoco. Por ahora, todavía no hay alguien que me guste.

IRENE – Ellos son muy así, muy extremos…

¿Y vosotras?

IRENE – Yo no.

SOFÍA – Bueno, yo lo dije antes, en un ángulo muerto ahí, un edredoning donde no se vea. Un sitio donde no se vea y no todo el mundo viendo cómo estás ahí, haciendo tus intimidades.

Más allá de vivir la experiencia, ¿qué os ha pasado en la vida?

RAÚL – Siempre he querido apuntarme porque siempre lo he visto en televisión, siempre he dicho «Qué suerte tiene algunas personas de vivir esta experiencia fuera totalmente de lo que es su vida real de verdad», porque esto es como si fuera un impás en tu vida.

Aunque ha habido tramas de concursantes que, estando dentro, les ha afectado a su vida de fuera.

RAÚL – Sí, claro, eso no se sabe. Nunca se sabe lo que va a pasar en la vida. Puede ser que te afecten. Pero bueno, es una cosa que hay que vivir, que hay que verla y ya está, y luego decidir. ¿Cómo me apunté? En mi caso, íbamos mi hijo, su novia, mi hija y mi mujer, a dar una vueltecita a Navacerrada, y mi hijo se enteró del casting por las redes, porque yo no tengo Facebook, yo no tengo Instagram, no tengo redes (las tendré algún día). Y me dijo «Papá, estaban haciendo esto. ¿Te apunto? ¿Te atreves?» Y yo, de medio coña, dije «Pues claro, hijo, me apunto». Me hizo las preguntas, y yo iba contestando. Llegamos al pueblecito, que es Navacerrada, que nos gusta mucho. Nos hicimos una foto y luego un vídeo y me dijo «Lo mando». Mi sorpresa ha sido que nos han avisado y estamos aquí hoy.

¿Vuestra familia sabe que os habéis presentado?

IRENE – En mi casa, solo las personas con las que convivo, mis padres y mi hermano, pero no he contado nada más.

SOFÍA – En la mía no lo sabe nadie. O sea, yo vivo en Madrid aquí sola, mi padre vive en Taiwán, mi madre vive en Tenerife, y no se lo he contado a nadie. Lo que pasa es que encendí el móvil y se ve que le salí a gente que me conoce y que me ha visto aquí por Instagram.

DARÍO – No, nadie sabe que estoy aquí. Mi madre no sabe dónde estoy ahora mismo.

ANDREA – Mi padre tampoco.

IRENE – Yo no he contado nada por el tema de la confidencialidad, que no podíamos decir nada. Y lo segundo, porque los procesos no se cuentan. Cuando algo sale bien, hace ruido por sí solo, no hace falta irlo contando antes.

ANDREA – Y dentro de lo que estamos viendo, creo que hay gente de todo tipo aquí, o sea, gente muy rara. Rara a mi criterio, a criterio de la gente a lo mejor no. Creo que hay gente poco extravagante y pocos que quiera llamar la atención. Como nosotros, que quizá que vamos bastante normalitos vestidos.

¿Cuál la pregunta más rara que te hayan hecho hoy?

RAÚL – Hoy la pregunta más rara que me han hecho es qué me diferencia a mí de los demás. No es una pregunta rara, es una pregunta difícil de contestar. Porque al final no conoces a las otras personas, solamente te conoces a ti mismo y en ciertas facetas. Y bueno, la hemos contestado como hemos podido.

Yo creo que para la edad que tengo, que lo he dicho siempre, seré muy repetitivo, tengo 52 años, se presupone que una persona, cuando pase a los 45, 50 años, tiene que ser un ogro, tiene que ser una persona que no salga de casa, tiene que ser una persona introvertida, seca. Y yo soy todo lo contrario, tengo mi hijo y mi hija, su novia y mis amigos, y me llevo perfectamente con todo el mundo, creo que no tengo enemigos, y bueno, si los tengo, pues aquí estamos, a ver, a enterarnos.

ANDREA – A mí, que baile la Macarena.

DARÍO – Nada de muy raro. Lo que me ha hecho pensar un poquito más es la pregunta «¿cómo te ves al final de los tres meses dentro de la casa?» Puede ser un poquito complicado para mí porque no soy español, me gusta mucho mirar a la gente antes de hablar, entonces la primera semana puede ser un poco difícil, pero yo creo que luego voy a tener muchas amistades, pero voy a tener algún problema por mis bromitas.

¿Por qué os habéis querido presentar al casting de Gran Hermano?

ANDREA – Para liarla. En todo lo que se pueda.

¿Y por qué en este momento de la vida?

ANDREA – Yo soy así de nacimiento, pero creo que es el momento en el que mejor me encuentro en mi vida, a nivel personal y mentalmente, y creo que es el momento de liarla un poquito.

DARÍO – Yo igual, quería cambiar un poquito, que se me abran un poquito las puertas e intentar una vida diferente porque me gusta cambiar de país, vivir cosas nuevas… todo el tiempo. Entonces, a ver si tengo suerte.

¿Y tú crees que la liarías también en la casa o no?

DARÍO – Yo sí porque soy un poquito pesadito con mis provocaciones. Soy muy divertido, pero un poquito pesadito, con muchas bromitas. Entonce, yo sé que es un poquito pesadito con mis bromitas, pero bueno, soy buena persona.

¿Tú cómo le ves a él?

ANDREA – Le veo pesadito con sus bromitas. No, le veo que sería una persona con la que me llevaría bastante bien. Una persona normal, como yo.

Eso dicen todos. «Soy normal hasta que luego la lío». ¿Cuál es vuestro mayor defecto, que creéis que podría tensar al resto de concursantes?

SOFÍA – Yo hablo mucho y a veces, por hablar de más, me meto en conflictos. Entonces, yo creo que eso puede ser bueno, obviamente, pero creo que a veces soy un poco imprudente y a lo mejor suelto algunos comentarios que no debería decir y eso yo creo que me puede meter en problemas.

IRENE – Yo soy muy exigente conmigo misma y también con la gente de mi entorno, con la gente que me rodea. En todos los aspectos, en forma de ser, no permito entrar a mi vida a cualquier persona. Entonces, claro, aquí vamos a convivir sin entramos, con gente que no conocemos, que no sabemos si nos llevamos bien. Y bueno, tampoco me gustan las incoherencias, me gusta la gente que es coherente con lo que dice, con lo que hace, y claro, cada persona somos un mundo.

ANDREA – Yo puedo ser una bomba a punto de explotar, y eso puede jugar a mi favor o en mi contra.

¿Con qué personaje televisivo te identificas?

ANDREA – No tengo ni idea. Alguien con mucho carácter y que no le aguante nadie. Una persona que no le aguante nadie en Telecinco. Aída Nízar o Belén Esteban, un poco así. Me identifico bastante con ellas. Son inaguantables, como yo.

¿Tenéis miedo de alguna cosa de vuestra vida que pueda salir?

ANDREA – No, ninguna.

¿Qué creéis que puede ser lo más heavy que salga de vuestra vida y que no tengáis miedo?

ANDREA – Pues yo que sé, alguna cagada que haya hecho en la vida, que haya insultado a alguien.

DARÍO – Yo tampoco conozco a mucha gente en España, pero bueno, tengo mis historias ya, entonces yo creo que la puedo liar un poquito.

¿Habéis visto a ‘Gran Hermano’ antes?

IRENE – Sí, súper fan.

¿Y algún concursante que os identifique? ¿Que os parezcáis?

IRENE – A mí me parecen todas unas divas, me encantan, lo que pasa es que yo, como tal, no me identifico con ninguna.

SOFÍA – Yo identificarme tampoco. Hace mucho que no veo ‘Gran Hermano’.

IRENE – Todas son personalidades diferentes, pero yo creo que la esencia es la misma. O sea, ganas de comerte el mundo, a lo que te pongan…

Si tuvierais ahora mismo un primer reto que sería nominar entre los que estáis aquí.

SOFÍA – Oye, nos quiere enfrentar. Ahora mismo nominar sin ningún tipo de prejuicio, nominaría a los que están ahí sentados porque…

IRENE – Yo a Sofi. (risas)

RAÚL – Tres a Irene. Dos a Sofía. Y uno entre Darío y Andrea.

SOFÍA – ¿Tú me estás poniendo dos? ¿Perdona?

RAÚL – Irene puede ser casi mi hija, pero es verdad que la capacidad de esfuerzo… Fíjate, pedazo de ingeniera.

SOFÍA – Yo soy contable eh. Y a mí un punto.

RAÚL – No me refiero a eso. Me llevo muy bien contigo. Porque ser ingeniero es una de las carreras muy difíciles y fíjate, tenemos aquí toda una ingeniería superior.

¿Qué tiene que ver eso para darle tres puntos?

RAÚL – Porque me ha caído muy bien. pero no, ¿tres es lo mejor o lo peor?

Ay, ya empieza a dudar. Tres es para irse.

RAÚL – No lo sabía. Entonces, es al revés.

SOFÍA – Al principio, yo creo que no tienes ningún motivo real.

Siempre hay alguien con el que no conectas los primeros días

IRENE – Claro, o con el que no hablas mucho.

SOFÍA – Pero no lo haces tanto como por un motivo tan contundente. Porque ni siquiera lo conoces, ni has convivido con esa persona ni nada. Claro que cuando convives con gente, hay personas que no soportas… y su personalidad con la tuya no va, porque es súper desordenado y tú eres muy ordenada.

¿Qué signo del zodiaco sois?

IRENE – Géminis

SOFÍA – Soy Virgo y también puedo ser Leo. Porque es el primer día de Virgo y el último día de Leo.

Muchísima suerte, que vayáis superando pruebas y ojalá os veamos dentro de la casa de Guadalix.