Bibiana Fernández clama abiertamente sobre Ana Rosa tras su adiós: «Estar en las antípodas…»

Este martes, Ana Rosa Quintana despidió para siempre ‘El programa de AR‘ tras 19 temporadas como la gran baza de las mañanas de Telecinco. La presentadora no pudo contener el llanto al tener que cerrar la etapa profesional más importante de su vida para saltar a las tardes con un nuevo reto a partir de septiembre. Y su equipo de colaboradores, Bibiana Fernández, Alessandro Lequio o Paloma Barrientos, entre otros, le dedicaron unas sentidas palabras.

También lo hicieron los copresentadores. Joaquín Prat, sentado frente a ella, alabó cómo es como jefa con el equipo. «Nunca te he visto perder los papeles; nunca en los 14 años que llevo aquí te he visto perder los nervios ni decir una palabra más alta que otra a ningún miembro del equipo. Has hecho un equipo formidable de gente. Nos arropas a todos mucho (…) Yo solo te puedo decir que gracias, porque todo lo que sé de televisión lo he aprendido de ti», le dijo muy emocionado.

Por su parte, Patricia Pardo no pudo estar presente en plató en la despedida de Ana Rosa, pero escribió una extensa publicación en Instagram cargada de agradecimientos a Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content, y a Ana Rosa. «GRACIAS a Xelo y AR. No sois conscientes de todo lo que me habéis enseñado. Las mejores lecciones que me llevo no son de tele ni de periodismo, son de vida y las atesoraré mientras viva», destacó la gallega entre otras muchas cosas.

En el caso de Bibiana Fernández, no ocultó en decir públicamente que Quintana y ella están muy alejadas ideológicamente. «Yo siempre digo que cuando me siento aquí contigo, yo soy la mujer que soy y te cuento todas mis cosas y podemos estar en las antípodas ideológicamente a lo mejor, pero a ti te parece normal y a mí me parece normal. Y tú me cuentas también tus cosas. Y esa sensación que se tiene en la vida en directo es la única que vale, todo lo demás son etiquetas. Yo no quiero vivir con etiquetas. Con lo cual, muchas gracias por lo que he recibido durante estos 17 años», fueron las palabras de la tertuliana.

«Son muchísimos años desde que nos conocemos. He trabajado con mucha gente y nunca te he visto perder los nervios; nunca te he visto una palabra más alta que otra. Y lo más importante: en todos los momentos más complicados de mi vida, ahí estaba la amiga y la jefa», apuntó por otro lado Paloma Barrientos.

Igualmente emotivo que Bibiana Fernández y Barrientos fue Alessandro Lequio. «Mi vida ha pasado por aquí y todas las cosas las he pasado aquí contigo. Pero todas cosas buenas (…) He conocido a una amiga, a la madrina de mi hija y a una familia. Me siento muy afortunado de ser parte de todo esto», apostilló el conde.