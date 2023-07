Belén Esteban consterna con su situación tras el fin de ‘Sálvame’: «Estoy yendo al psicólogo»

Carlota Corredera ha estrenado su podcast ‘Superlativas‘ y no podía tener mejor madrina: Belén Esteban. La colaboradora de ‘Sálvame’ no ha dudado en entregarse a la que fuera su directora y presentadora, ante quien ha confesado lo mal que lo está pasando tras el fin de ‘Sálvame’. Además, no ha dudado en desvelar su posición política de cara a las próximas elecciones e incluso anunciar cuándo dejará la televisión.

Como era de esperar, Carlota Corredera ha querido preguntarle por la cancelación de ‘Sálvame’. «Ha sido el programa de mi vida y creo que va a ser muy difícil encontrar un programa igual», ha empezado diciendo. «Pero yo tengo una tranquilidad desde el 23 de junio… porque el último mes lo pasé muy mal. Era mucho estrés, veía al equipo… y ahora estoy muy bien, sinceramente te lo digo», ha seguido sincerándose.

Todas las emociones que ha vivido durante las últimas semanas han acabado pasando factura a la salud mental de Belén Esteban, que ha decidido ponerse en manos de profesionales: «No lo voy a ocultar, estoy yendo a un psicólogo para que me ayude con mis emociones. Soy una tía muy emocional, soy diabética y este mes lo he pasado muy mal. Así que quiero descansar un poco».

De la desilusión pasa a la felicidad cuando La Fábrica de la Tele anuncia su fichaje por Netflix para traspasar a la plataforma de pago el universo ‘Sálvame’: «Estoy súper ilusionada y muy contenta, parece que tengo 15 años. Yo quiero disfrutarlo. Tampoco sé a lo que vamos y a mí la aventura me encanta. Mi madre, la pobre, me ha pedido una tele nueva para que le ponga Netflix. Pero es que sus amigas también me lo han pedido».

Belén Esteban se ha mostrado frente a Carlota Corredera con ganas de disfrutar de la experiencia, hasta tal punto que ha dictaminado que si a ella le ofrecen un puesto en la televisión latinoamericana se desplaza a allí durante una temporada: «Si me ofrecen quedarme allí trabajando yo me quedo y me quito el nombre de Belén Esteban. Quiero que allí me llamen ‘La Patrona’, porque es la jefa. A mí me lo ofrecen y te juro que yo me voy para allá». Asimismo, ha querido dejar claro que con el formato de Netflix se termina la televisión para ella: «Cuando acabe lo de Netflix quiero descansar de la tele».