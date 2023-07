Belén Esteban se moja sobre su voto el 23-J y las redes reaccionan de forma atronadora

Carlota Corredera está de vuelta. Tras el final de ‘Sálvame’ y después de no tener proyectos en la nueva Mediaset; la presentadora estrena este miércoles ‘Superlativas‘, su nuevo podcast en el que ha contado con Belén Esteban como madrina. Junto a ella, también han estado dos de los directores de ‘Sálvame’ desde sus inicios: David Valldeperas y Raúl Prieto.

Durante la conversación entre Carlota Corredera y Belén Esteban, la gallega no ha dudado en preguntarle a la que fue su compañera por política. Sobre si la escriben políticas, la ex colaboradora de ‘Sálvame’ es clara: «Me han escrito algún WhatsApp y les he contestado muy correctamente, pero no quiero vincularme».

Además, Belén Esteban no ha tenido reparos en confesar que está dudando con su voto por todo lo que está sucediendo en los últimos tiempos. «Sé a quién voto y sé a quién voy a votar», aseveraba de primeras. «Estoy un poco indecisa, porque a mí no me gusta que se junten varios partidos. A lo mejor este año el voto que siempre he hecho no va a ser«, suelta.

Así, Belén Esteban no duda en dejar claro que está pensándose mucho si votar al PP como ha hecho en otras ocasiones como ella misma ha confesado en ‘Sálvame’. Y es que a la Princesa del pueblo no le gusta nada los pactos que está haciendo el PP con Vox en diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos.

«Yo hay con partidos políticos, no voy a decir nombres, con los que no estoy nada de acuerdo. Creo que en vez de ir para adelante vamos para atrás. Y lo que hay que ir es para adelante», confiesa Belén Esteban en lo que parece un claro dardo hacia Vox. Y es que a Belén le preocupan mucho los derechos sociales y lo que puede suponer que el partido de Santiago Abascal llegue al gobierno para los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+.

«Yo tengo muchos amigos, y creo que con lo que voy a decir va a saber qué partido es toda España y todo el mundo que nos vea, yo tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos. Y yo lo que no voy a hacer es, a ellos que han sufrido tanto, meter a un partido político a medias con otro, que puedan gobernar y en vez de ir para adelante ir para atrás«, sentencia.

A este respecto, Belén no duda en mostrarse muy crítica con lo que ha sucedido en Extremadura y lo que ha hecho María Guardiola, la candidata del PP. «A mí lo de Extremadura no me ha gustado. La del PP dice que no quiere a Vox, y luego nos juntamos con Vox. A mí eso no me gusta, o estás o no estás», concluye.

Lluvia de aplausos a Belén Esteban

Las palabras de Belén Esteban sobre su voto ha dado la vuelta a Twitter. Así, son muchos los que aplauden a la colaboradora por decir lo que muchos piensan. Incluso colaboradores de programas políticos como Alan Barroso o Euprepio Padula celebran la posición de la de Paracuellos del Jarama.

«Bravo Belén Esteban», escribe el italiano. «Belén Esteban dice que va a dejar de votar al PP por sus pactos con Vox. Las cosas se están empezando a mover», expone Barroso. «Ojalá nuestros seres queridos, amigos y compañeros escuchen a Belén Esteban decir esto. Y comprendan la importancia de cambiar el voto este 23J para evitar retroceder en nuestros derechos», remarca otro usuario.

