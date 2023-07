Adara Molinero no se lo calla más y revela por qué quiso abandonar ‘Supervivientes’

A Adara Molinero se le está haciendo cuesta arriba el post ‘Supervivientes‘. La subcampeona de la edición reconoce que está sufriendo un efecto rebote bestial a consecuencia de la cantidad de alimentos que está ingiriendo desde que ha vuelto a la civilización.

En una ronda de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram para detallar a sus cientos de miles de seguidores cómo ha sido su paso por el reality más extremo de la televisión, la joven madrileña ha hablado de lo que más le ha costado enfrentar en sus casi cuatro meses en Honduras.

«Tener hambre es lo peor del mundo, por mucho que se expliques, hasta que no lo vives, no sabes lo que es», ha lamentado. Además, esa ansiedad por la comida fue lo que llegó a poner en jaque su permanencia en el concurso de Telecinco. Nunca lo expresó durante el mismo, pero ahora que ya todo ha acabado, Adara Molinero ha confesado que estuvo a punto de abandonar.

La también influencer admite que se lo planteó «muchas veces», pero «sabia que nunca lo iba a hacer». «Tengo dentro de mis valores que todo lo que se empieza hay que acabarlo y nunca rendirse», ha sentenciado con la mayor de las firmezas. Sin embargo, advierte a todos de que la cabeza le está jugando una mala pasada ahora que está de vuelta en España.

»Estoy comiendo muchísimo. La cabeza me está jugando una mala pasada porque todo el tiempo pienso que me van a quitar la comida, que se me va a acabar. Quiero frenarme un poco, sobre todo por mi estómago, para que no siga sufriendo, pero no puedo», exclama Adara Molinero. De hecho, esta situación tan singular le está llevando a un estado físico insólito. «Peso más que nunca», reconoce apesadumbrada.

Por otro lado, la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ en su séptima edición también ha contado que le está costando adaptarse a la civilización: «Me encantaría seguir yendo en bikini y descalza. Me he tenido que acostumbrar».