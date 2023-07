Adara Molinero crea impacto por cómo ha aparecido por culpa de ‘Supervivientes 2023’

Poco a poco los cuatro finalistas de ‘Supervivientes 2023’, Bosco, Adara, Jonan y Asraf, están recuperando su rutina tras su salida del reality. Y no les está resultando nada fácil. Además, algunos de ellos han tenido que hacer frente a las duras secuelas de su paso por la isla.

Tanto Asraf Beno como Adara Molinero han compartido con sus seguidores lo mucho que están sufriendo por estas secuelas. El prometido de Isa Pantoja reconoce que le está constando dormir. Además, ha ido al podólogo para que le quiten las durezas y las heridas que tiene en los pies como consecuencia de su estancia en Honduras.

Las cicatrices de Adara Molinero tras su paso por ‘Supervivientes’

Por su parte, Adara ha mostrado a través de sus stories de Instagram cómo han quedado sus piernas tras su paso por el programa de Telecinco. «Mis cicatrices después de ‘Supervivientes'», ha escrito junto a una foto de sus heridas. Y es que el intentar darlo todo en las pruebas de líder o de recompensa es lo que tiene. Pero son ‘heridas de guerra’ que, a buen seguro, recordarán siempre.

Otra de las concursantes de la última edición que también está sufriendo las consecuencias de las duras condiciones en las que han vivido estos cuatro meses es Alma Bollo. La hija de Raquel Bollo ya sufría de problemas estomacales antes de viajar a Honduras, aunque allí han empeorado. Así lo explicaba ella misma a través de sus redes sociales: «Me fui a la Isla con ellos y ahora he vuelto con más».

Ahora, para saber qué es lo que realmente tiene y poder ponerle remedio, la joven se va a someter a una serie de pruebas médicas. «Mañana tengo la endoscopia y la colonoscopia», explicaba la amiga de Adara este mismo lunes en su stories de Instagram. Y añadía: «Desde hoy a las 15:30 no puedo comer. Solo puedo estar a base de líquidos: agua, té, o incluso Aquarius, pero bebidas no gaseosas. Antes me voy a hacer pescado, en la freidora de aire, que llevo dos días usándola a tope».