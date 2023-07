Adara Molinero estalla por lo que se ha visto en pantalla en ‘Así es la vida’ con Bosco

Si ha habido algo que sorprendió a todos en plena final de ‘Supervivientes 2023’ fue el beso que se dieron Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú. Pero lejos de ser un simple beso, parece que las cosas entre ambos han ido a más según se pudo ver en el debate final del reality.

Asimismo, Bosco Martínez-Bordiú daba la campanada este lunes en su visita a ‘Así es la vida‘. Y es que cuando Naomi Asensi de ‘La isla de las tentaciones’ le preguntaba si había visto a Adara fuera de los platós de Telecinco, el ganador del reality era claro. «He tenido el placer de invitar a Adara a una cena. La verdad que yo encantado», relataba Bosco dejando claro que el postre fue «muy dulce».

Después, ‘Así es la vida’ se desplazaba hasta Parla para conocer la opinión de la gente sobre la victoria de Bosco Martínez-Bordiú. Y parece que entre la gente de Parla no había mucha simpatía hacia el sobrino de Pocholo pues su favorito era Asraf. Además, las mujeres que estaban junto a José Manuel Carpintero, el reportero del programa, cuestionaban su relación con Adara Molinero.

«Yo me quedé flipando. Que causalidad que Adara había estado con el Artur ahí que sí que no y ahora que es el finalista allá va», soltaba una de las chicas. «Ella estaba más tiesa que una estaca», añadía al hablar del beso que le dio Bosco a Adara Molinero en la final. «Que causalidad que esta mujer cada vez que va a un reality sale con uno diferente, venga Adara hija compórtate», terminaba de decir.

«Yo pienso igual, es que en todos los realitys sale con uno», añadía otra. «Es que ella iba con Artur y se ha torcido», apostillaba otra. De ese modo, todos los testimonios de ‘Así es la vida’ cuestionaban la veracidad de los sentimientos de Adara Molinero hacia Bosco.

Adara Molinero explota contra las críticas en ‘Así es la vida’

Unos testimonios que parece que no le han hecho ninguna gracia a Adara Molinero. Así, la segunda finalista de ‘Supervivientes 2023’ no se ha contenido con su réplica en su cuenta de Twitter. «La cosa es recibir, menos mal que una ya está curtida y me da exactamente igual», destacaba en un primer tuit.

«Solo él y yo sabemos lo que sentimos y nuestra historia. Fin», terminaba diciendo Adara en otro tuit cansada de que le cuestionen si de verdad siente algo por Bosco o todo era una estrategia de marketing de cara a la final del reality de Telecinco.

