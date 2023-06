Alma Bollo, desolada con la secuela que arrastra por culpa de ‘Supervivientes 2023’

Mucho se ha comentado del motivo por el que, a diferencia de sus compañeros, Alma Bollo y Adara Molinero no perdían peso en ‘Supervivientes 2023′. Incluso más bien todo lo contrario, parecían haber engordado en las últimas semanas de concurso.

A falta de saber lo que le ocurre a la finalista, la hija de Raquel Bollo sí que ha desvelado a todos sus seguidores el problema intestinal que le han detectado. «Ya estoy en Sevilla, no con la misma alegría con la que me monté en el AVE para venir, la verdad. Ya sabéis los que me seguíais de antes y los que no, lo vuelvo a contar, que yo tenía muchos problemas de estómago. Me fui a la Isla con ellos y ahora he vuelto con más», ha comenzado diciendo la joven a través de sus stories de Instagram.

«He oído muchos comentarios de que salía más gorda o con barriga. Yo la barriga la tenía así por muchos problemas que tengo. Allí me detectan que tengo colon irritable y de hecho me tratan para ello porque yo estuve muy mala», ha continuado Alma Bollo, quien ha explicado, además, que «ya tengo cita con la internista. Mañana voy a la internista para que me diga las pruebas que tengo que hacerme y así derivarme al digestivo para empezar a tomar los tratamientos correspondientes. Sé que uno de los tratamientos a los que me tengo que someter es el de la Helicobacter pylori».

«Os enseñaría la barriga, pero me da hasta vergüenza», reconoce Alma Bollo

Según ha explicado la exconcursante de ‘Supervivientes’, se trata de una «bacteria, que me han dicho personas que son médicas, que no te permite adelgazar tanto. Te hace estar hinchada todo el rato. Así es como me encuentro hoy. Hoy es uno de los peores días de hinchazón y de dolor. Me encuentro muy, muy mal». «Os enseñaría la barriga, pero me da hasta vergüenza», ha concluido Alma Bollo, desvelando el motivo que le impidió perder peso durante su paso por el concurso.

Cabe recordar que su hermano Manuel Cortés también se vio obligado a abandonar el reality por problemas intestinales. Tras pasar unos días atendido por el equipo médico del programa, la organización decidió que el hijo mayor de Raquel Bollo regresase a España para terminar su recuperación.

«En este concurso, el estado de salud del concursante para nosotros es lo principal y bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes», le explicó Ion Aramendi, antes de anunciarle que debía abandonar el programa: «Tras volver a analizarse las analíticas y las pruebas convenientes y viendo los resultados de estas y tu situación clínica, el equipo médico del programa ha decidido que tu estado físico no aconseja tu continuidad en el concurso y por ello debes abandonar la aventura».

Resignado, Manuel Cortés reconocía, entre lágrimas, que se lo «imaginaba porque están siendo unos días muy duros para mí porque el cuerpo no me acompaña. Voy caminando arrastrándome y creo que no es lo que el público ha visto de mí durante este tiempo, me da mucha pena. Se me rompe el sueño que tenía de ganar el programa y contra eso llevo luchando varios días, es imposible».