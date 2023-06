La tremenda amenaza de Manuel Cortés a Isa Pantoja por su insinuación en ‘Supervivientes’

Manuel Cortés ha sido un impenitente azote de Asraf Beno dentro de ‘Supervivientes 2023‘ y lo sigue siendo fuera con sus sistemáticos ataques para tratar de desacreditarle ante la audiencia y manchar su concurso cuando queda apenas una semana para la gran final. Eso sí, su gozo en un pozo, pues, cuanto más se vilipendia al joven, más apoyos suma entre los espectadores.

A sus embestidas desde plató, donde una gala sí y otra también señala la doble cara del marroquí delante y detrás de las cámaras -un argumento ya demasiado manido-, se une ahora su nuevo palo desde ‘Diez Minutos’. El hijo de Raquel Bollo ha concedido una entrevista a esta revista en la que ha tenido que cargar contra Asraf y su prima Isa Pantoja para ser noticiable.

«Nunca imaginé que iba a discutir tanto con Asraf, allí se ve todo diferente. Ha sido por motivos lógicos de la convivencia (…) Es muy calculador, observa mucho y sabe hacer televisión, que es totalmente lícito. Tiene mucha experiencia, yo también, pero yo soy más impulsivo. Asraf llevaba muchas esperanzas en ganar y le da igual llevarse lo que sea por delante«, ha sentenciado. Una despiadada acusación.

Manuel Cortés: «La dirección que están tomando las cosas es bastante fea e injusta«

Al mismo tiempo, se ha pronunciado sobre la relación cada vez más tensa y fracturada entre su hermana Alma Bollo e Isa Pantoja. «Antes del concurso, que yo sepa, se llevaban bien, pero la dirección que están tomando las cosas es bastante fea e injusta«, lamenta el cantante.

Cree que la relación está completamente rota entre ambas y lo mismo parece en su caso. Ni qué decir tiene que las broncas entre Isa Pantoja y Manuel Cortés en el plató de ‘Supervivientes 2023‘ se han convertido en algo habitual en todas las galas del reality y sus posturas parecen irreconciliables.

De hecho, el exsuperviviente ha amenazado con emprender acciones legales contra su prima por determinadas insinuaciones durante el concurso. «Si no aclara sus insinuaciones, tomaré medidas», advierte. Manuel Cortés insiste una vez más en que también le molestó mucho que Isa no le llamase cuando estuvo gravemente enfermo ni cuando falleció su padre.

«Yo siempre la he respetado y la he tratado con mucho cariño. Y eso son detalles que se quedan grabados. No se lo dije porque fuera su obligación, pero hubiera sido un detalle de su parte», zanja.