Isa Pantoja deja mudo a Manuel Cortés con solo una frase (y qué frase) en ‘Supervivientes’

Las broncas entre Isa Pantoja y Manuel Cortés en el plató de ‘Supervivientes 2023‘ son una constante. Los primos se han vuelto a enzarzar en una discusión televisada a costa del paso de Asraf Beno por los Cayos Cochinos. En esta ocasión, todo ha comenzado cuando Asraf ha confesado haberse alejado voluntariamente del grupo principal: «No me sentía parte del grupo. Yo me he apartado porque no me sentía a gusto, pero ha habido momentos en los que me han apartado».

Por su parte, Isa Pantoja ha defendido a su pareja asegurando: «Él algunas veces se ha apartado porque es lógico… Cuando ha tenido un problema tanto contigo como con los demás hemos visto como él ha intentado hablar con vosotros y solucionar las cosas. Cosa que vosotros no habéis tenido esa iniciativa. Después de las cosas que le has dicho, como comprenderás, no entiendo cómo no se ha alejado de las personas que le han dicho todas estas cosas antes».

Ante esta intervención y después de la réplica de Alma, Manuel Cortés ha pedido la palabra para apuntar: «Repetir una vez más, también a Isa, lo que yo he vivido ahí y hemos vivido la mayoría. No soy el único que lo ha dicho ni que lo ha reiterado. Dices que por las cosas que le he dicho es normal que se aparte y las cosas que le he hecho. ¿Tú no has visto las cosas que me ha dicho a mí?».

El tremendo palo de Isa Pantoja a Manuel Cortés en vivo y en directo

Ante ello, Isa le ha cortado con un palo de órdago: «Pues precisamente ahí está el tema, que no hemos visto nada de Asraf porque no te ha hecho nada, al contrario de ti que hemos visto bastante y malo. Lo que hemos visto es cómo dices cosas hasta de mí y todavía no te he escuchado pedirme perdón, perdona».

Lejos de quedarse ahí, Isa Pantoja ha proseguido diciendo: «Llevamos cuatro meses que he conectado en directo para que digas las cosas y lo dices ahora». «No, yo he puesto muchos ejemplos. Una pelea o discusión es de dos personas. No solo vale decir que he sido el único que he atacado», le ha contestado el hijo de Raquel Bollo.

Finalmente, Isa le ha vuelto a arrear con crudeza: «Si me has sacado a mí y todo. Me has atacado a mí y ni siquiera me tienes cariño y no me has respetado a mí, qué vamos a pensar la gente de lo que has hecho con Asraf allí». Una frase lapidaria con la que Isa Pantoja le ha cerrado la boca una vez más a su primo.