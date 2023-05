Asraf Beno amaga con abandonar ‘Supervivientes’ tras lo vivido con Adara: «Es inaguantable»

Asraf Beno está cada vez más solo en ‘Supervivientes 2023‘. El concursante no atraviesa su mejor momento en los Cayos Cochinos debido al último encontronazo que ha protagonizado con Adara Molinero. Cabe recordar que la superviviente siempre se ha mostrado como uno de los principales apoyos de Asraf.

Sin embargo, las cosas entre ambos han cambiado a raíz del reproche que Asraf le ha hecho a Adara y que ésta se ha tomado especialmente mal. De hecho, la joven no ha dudado en acusarle de estratega y victimista al pensar que todo se trata de un movimiento para posicionarse de cara a la recta final del reality.

Unas sospechas que han acabado minando a Asraf Beno, quien no ha dudado en romperse en pleno directo. «Asraf, hace unos segundos estabas hablando del grupo y estabas diciendo que eran falsos y que esto es insoportable», ha comentado la presentadora.

Asraf Beno se rompe en directo: «Es insoportable»

Acto seguido, Asraf Beno ha tomado la palabra para corroborar lo anteriormente expuesto. «Esto es insoportable, la situación. De repente ahora te encuentras con unas palabras. En la playa convivencia normal, pero llegas y te encuentras con un panorama que bueno, estoy flipando», fueron sus palabras sobre los ataques que acababa de recibir en la dinámica propuesta por la organización.

Precisamente en ese instante el concursante se ha mostrado especialmente vulnerable: «Vamos a seguir. No voy a abandonar porque este es el concurso de mi vida y por mucha gente, pero muchas veces me dan ganas. Me dan ganas porque es inaguantable». «Estás muy afectado Asraf», ha apuntado el presentador. Ante ello, Asraf Beno ha concluido: «Bueno, al final es lo que vivo día a día. Yo intento expresar al máximo mis sentimientos para que me entendáis, para que entendáis la situación en la que estoy. Yo seguiré dándolo todo, pero yo esta situación la verdad que me está costando mucho».

Isa Pantoja, el mejor apoyo para el superviviente

La actitud del concursante no ha pasado inadvertida en plató. Allí, Isa Pantoja no ha dudado en pronunciarse al respecto. «Creo que tiene que seguir porque, aparte que hay mucha gente que ha empatizado con él por esto y considero que ponerse así es lo normal y yo estaría ya dándome con una roca en la cabeza por lo que acaba de pasar», ha comentado apoyando a su pareja. Lejos de quedarse callada, la pareja de Asraf Beno ha puesto en valor su perfil como superviviente: «Es importante destacar las cosas de supervivencia. Es una persona bastante completa y verle así no me gusta».