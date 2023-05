El incomprensible motivo por el que Adara ha dinamitado su relación con Asraf en ‘Supervivientes’

Adara Molinero y Asraf Beno se habían convertido hasta el momento en una de las parejas más fuertes de ‘Supervivientes 2023‘. Sin embargo, su amistad se ha visto truncada por un comentario de Asraf hacia Adara sobre unos cangrejos. Una intervención, la de la pareja de Isa Pantoja, que molestó soberanamente a Adara Molinero, con quien ha vivido un sonado enganchón. Una disputa que se ha podido ver íntegramente durante la versión ‘Tierra de Nadie’ del reality.

El conflicto de Asraf y Adara ha comenzado a raíz de una queja del superviviente a su compañera por dejarse los restos de los cangrejos en la playa. En un primer momento, Asraf le ha preguntado a Raquel Arias quiénes fueron los últimos en comer cangrejos. La concursante le respondió nombrando a Artur y Adara, lo que Asraf aprovechó para acudir a Adara para reprocharle su actitud. «¿Ayer comiste cangrejos Adara? Es que se han dejado cáscaras ahí y no sé quién ha sido», le ha recriminado mientras la joven parecía esquivar su responsabilidad: «A mí qué me cuentas. No sé qué te pasa Asraf últimamente, de verdad».

El conflicto ha ido escalando hasta tal punto que Adara le ha afeado a Asraf su comentario asegurando: «Vamos a ver Asraf, ¿yo te digo algo a ti? Yo no he dejado ahí ninguna cáscara». «Como Raquel me ha dicho que has sido tú…», se ha excusado la pareja de Isa Pantoja. Una actitud que ha hecho explotar a Adara: «¡Quiero que me dejes tranquila! No sé lo que te pasa últimamente». «No te he dicho que hayas sido tú», se ha defendido Asraf. Antes de que terminase, Adara le ha soltado: «Asraf, no necesito ningún papá, ¿vale? Creo que soy una adulta y sé perfectamente lo que tengo que hacer en cada momento, ¿vale? Lo único que te pido es que me dejes tranquila, ¿vale? ¡Esto ya es el colmo!».

Asraf y Adara dinamitan su relación a golpe de reproche

Lejos de quedarse en ese intercambio de reproches, el enfrentamiento entre Asraf y Adara fue a más. Los dos concursantes no dudaron en dar por zanjada su relación dentro del reality. «Ahora toca papel y «oh qué triste estoy, lo que me ha hecho». Si es que ya me estoy conociendo el juego este, si es que soy gilipollas», ha relatado Adara al ver la actitud de lástima que desprendía su hasta ahora amigo. Precisamente por ello, Adara le ha advertido: «No me está molando nada lo que está pasando, nada, nada. No me está molando nada. Te lo dije detrás de cámaras. No soy gilipollas. Gilipollas no soy. Se está acercando la final y a mí que me peguen la puñalada a estas alturas. Creo que no me lo merezco. No puedo, soy persona».

Ante ello, Asraf le ha preguntado: «¿Estás diciendo que estoy haciendo esto por el concurso?». «Sí Asraf, sí. No me gusta pensar mal de las personas, pero llevas muchos días diciéndome cositas». «Lo estás haciendo y después de todo que pienses tú eso de mí… Yo estoy flipando», ha vuelto a decir Asraf. Adara no ha cesado en sus ataques: «Siempre he dado la cara por ti y me he partido la piel por ti». «Estoy flipando. La que estás montando porque te diga que tires los cangrejos», ha reaccionado él. «Sigue jugando y diciendo las cosas según te convenga», ha apuntado la concursante. «Al final el que va a pensar mal soy yo», ha concluido la pareja de Isa Pantoja.

Visiblemente más calmada, Adara Molinero ha vuelto a la carga. En esta ocasión, la joven le ha verbalizado su intención de alejarse y tomar caminos separados: «Ahora si quieres vas a la roquita y te pones así, mira… Pero conmigo no va a jugar nadie. Tengo muchos tiros pegados. Solamente te voy a pedir una cosa, ¿vale? Déjame tranquila. Solamente quiero estar tranquila lo que me quede aquí».

La tajante decisión de Adara sobre su amistad con Asraf

A pesar de su distanciamiento, Asraf ha querido zanjar la polémica actuando como si no tratase nada. Sobre ello, Adara ha comentado: «Yo le voy a seguir tratando igual, le voy a seguir hablando, pero…». Poco después, ambos han podido acercar posturas. «Me ha podido el papel de líder. Fin de la cuestión», se ha excusado él. Sin embargo, Adara le ha afeado: «Si te puede el papel de líder ante una amistad… Esta semana no eras líder y esto lleva pasando muchas semanas. Intento seguir hacia adelante para estar bien y no sé qué te está pasando».

Un comentario que ha dejado ojiplático al concursante: «Estás entrando en un bucle que no es así». Al ver la actitud de su hasta ahora amigo, Adara ha preferido levantarse y alejarse mientras aseguraba visiblemente decepcionada: «Ay no, no, no. No estoy en ningún bucle ni quiero entrar en tu juego. No, no. Conmigo no, de verdad. Y el que llevas en un bucle desde hace semanas eres tú. No conmigo, con todo el mundo».