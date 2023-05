Isa Pantoja pone contra las cuerdas a ‘Supervivientes’ por Yaiza y lo suelta sin cortarse

El huracán Yaiza Martín se ha hecho sentir en el plató de ‘Supervivientes 2023‘. El reality ha vivido una de las noches más tensas en plató durante su entrega dominical debido a la presencia de Yaiza y la hija de Ginés. Ambas han podido conectar con el exconcursante en una conexión marcada por los desencuentros y los golpes bajos. De hecho, la citada conexión ha acabado involucrando a todos los presentes en plató como Isa Pantoja.

La defensora de Asraf Beno no se ha quedado callada y ha evidenciado la animadversión que siente hacia la actual pareja de Ginés Corregüela. En un primer momento la joven ha tirado de humor comparando la situación que se vive con sus conflictos familiares. «Isa antes dice que su familia no es nada comparado con esto», ha comentado Marta Peñate, lo que ha corroborado la propia Isa: «Y yo me quejaba, ¿sabes? Pero esto es muy heavy. Te lo juro, yo he flipado».

Lejos de quedarse callada, Isa Pantoja ha proseguido explicando: «He flipado porque, yo esto desde fuera he dicho ¿será verdad? Es verdad que yo decía desde fuera, ¿será esto verdad o no será verdad al cien por cien? La gente que lo ve en sus casas debería estar con nosotros aquí porque se respira una tensión y un mal rollo. Así que subrayo las palabras que ha dicho mi compañera Marta porque es verdad y es que para mí directamente no debería de estar ni aquí».

Las palabras de Marta Peñate a las que se ha referido Isa Pantoja tenían que ver con un momento anterior en el que la también colaboradora ha explotado contra Yaiza Martín. «Yaiza eres una comecocos, una manipuladora. Te juro que no tengo ninguna palabra bonita que dedicarte. Creo que has hablado con Ginés por detrás porque soltó una cosa que yo lo vi claro. Dice que el problema fue cuando vino mi mujer y que le revolvió todo y se perdió su concurso. Eso porque se lo has dicho tú, que eres una manipuladora y muy mala tía».

Las críticas de Marta Peñate a Yaiza no se han quedado ahí. De hecho, la compañera de Isa Pantoja también le ha afeado que no hable en el plató del reality, pero sí en otros espacios de la cadena. «Lo único que quieres es dinero y ‘Supervivientes’ te ha dado la oportunidad de chupar cámara como lo estás haciendo y ni siquiera estás devolviendo el favor diciendo aquí lo que tienes que decir, en este plató y no cobrando. Todo por dinero». Como respuesta, Yaiza ha asegurado que todo se vería a su tiempo. Una contestación que ha tenido réplica por parte de Marta Peñate: «Por dinero. La oportunidad te la dio ‘Supervivientes’, no ‘Sálvame’. Dilo aquí».