Miriam, hija de Ginés, airea lo que hizo Yaiza Martín durante la publicidad de ‘Supervivientes’

Tras su expulsión disciplinaria, Yaiza Martín ha llegado a España y visitó este martes ‘Tierra de Nadie’ donde no tuvo reparos en enfrentarse a Elena, la madre de Adara y a Miriam, la hija de Ginés Corregüela. Un día después, Miriam ha visitado ‘Sálvame’ y ha destapado lo que se vivió con la ya ex-concursante fuera de cámaras.

«Soy la hija de mi padre, y antes de hablar de mi madre te lavas la boca. No te quise conocer porque no tienes dignidad y no tienes valores», se atrevió a decirle Miriam, la hija de Ginés Corregüela a Yaiza nada más verla. Mientras que la canaria decidió no mirarle ni una sola vez a la cara. «No voy a hablar de nada de lo que me tengas que criticar de mi paso por mi concurso, pero del amor a tu padre no puedes decir nada», le advertía Yaiza Martín.

Este miércoles, Miriam Corregüela visitaba ‘Sálvame‘ para contar cómo vivió el encuentro con Yaiza tras su expulsión de ‘Supervivientes’ y todo lo que no se vio en televisión. «En las publis parecía una hoja movida por el viento, se iba constantemente. Se iba sola porque no estaba ni su representante. Se iba sola a la sala de informativos, no quería contacto conmigo para nada», les explicaba la hija del rey de los bocadillos a los colaboradores.

Tras ver cómo Yaiza Martín se trató de justificar y aseguró arrepentirse de haber accedido a ser concursante; la hija de Ginés Corregüela no se contenía. «Es una manipuladora, dice que iba de visita y sabía perfectamente que iba de concursante. Esta chica no sabía ni por donde cogerla. Yo creo que le han comunicado cómo se había visto su imagen desde fuera. Porque yo acababa de decir que no iba a recibir a mi padre, y ella en plató ya lo sabía», sentenciaba.

Por último, Miriam destacaba que para ella Yaiza estuvo muy comedida en su regreso a España por recomendación de su representante. «Si me llega a mirar me come. Sus representantes se lo han dicho. Su representante me dijo que yo no era la indicada para venir a defender a mi padre porque acababa de pasar por la separación de mis padres. Mi madre dice que flipó con la poca vergüenza que tiene porque no me mira a la cara», sentenciaba.