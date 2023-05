Yaiza se atreve a augurar esto de la hija de Ginés y ella misma lo confirma sin dobleces en ‘SV’

Yaiza Martín ha vivido su noche más tensa en el plató de ‘Supervivientes 2023‘. Después de ser expulsada de forma disciplinaria, la exconcursante ha tenido que hacer frente a Miriam. Se trata de la hija de su pareja, Ginés Corregüela, quien no se lo ha puesto nada fácil y con la que ha compartido más de un encontronazo en plató. De hecho, cuando el presentador le ha presentado a Miriam, Yaiza ha soltado: «No quiero conocerla, gracias. No tengo por qué conocerla. Tú no quisiste conocerme nunca».

Visiblemente enfadada, Miriam Corregüela le ha asestado el primer golpe: «Es que soy la hija de mi padre, y antes de hablar de mi madre te lavas la boca. No te quise conocer porque no tienes dignidad y no tienes valores«. «Yo no voy a hablar de nada de lo que tú me tengas que criticar de mi paso por el concurso. Pero de mi amor a tu padre no me puedes decir nada», ha replicado muy tajante la ex superviviente.

Unas palabras que han tenido respuesta inmediata por parte de la hija de Ginés: «Una vez más demuestras la poca dignidad y la mala educación que tienes. Cada uno cae por su propio peso. Dices que no sabías a dónde ibas y se fue con las fotos hechas. ¿A dónde ibas? Ibas con una tijera a Honduras para cortar supuestamente con él… Es que el amor a mi padre lo tienes por todos los hombres de España porque has estado con todas las provincias de España. Yo he dicho de mi padre lo que me ha dado la gana porque es mi padre y estoy en mi derecho de hablar lo que me dé la gana sobre mis vivencias, cosa que tú con él tienes pocas».

La joven no se ha quedado ahí, sino que ha vuelto a atizar a Yaiza asegurando: «Pide perdón por la vergüenza ajena que has dado«. En la misma línea, Miriam Corregüela le ha acusado de destrozar el concurso de su padre Ginés: «Has perjudicado a mi padre, has sacado su peor lado. Dices que no me quieres conocer y viniste a mi trabajo cuando mi padre vino a despedirse».

Ante todas estas embestidas, Yaiza ha preferido ser esquiva y optar por el silencio. Una actitud criticada por Marta Peñate: «¿Sabes lo que le pasa? Que se está aguantando porque realmente tiene ganas de sacar su verdadera personalidad». Tras este apunte, Yaiza ha saltado: «Entiendo que el que tiene que responderle a ella es su padre y no yo». «¿Entonces por qué has ido a meterle mierdecita a la isla de mí y de mi madre?», le ha preguntado Miriam.

Justo en ese punto, Yaiza se ha atrevido a vaticinar: «Estoy segura, y me apuesto todo lo que tú quieras, a que el día que salga su padre no va a venir porque ella es la que le tiene que dar las explicaciones… Ese día no le dará la cara al padre de todo lo que ha hecho hasta ahora». Como respuesta, Miriam Corregüela le ha confirmado que, efectivamente, no estará en plató para recibir a Ginés cuando vuelva de Honduras, «Yo no voy a esperar a mi padre porque, si se te ha olvidado, ha estado diez años con una tía más contigo lo que lleve. Y tengo dignidad por mi madre», ha sentenciado.

«No hubieses ido a Honduras y no te hubieses presentado aquí», le ha cortado Yaiza. Un comentario que ha enervado sobre manera a Miriam y que Carlos Sobera ha tenido que interrumpir para continuar con la entrevista sin más enfrentamientos.