A Isabel Rábago se le escucha decir quién va a ser el ganador de ‘Supervivientes 2024’

Isabel Rábago tiene cristalino quién va a convertirse en el ganador de ‘Supervivientes 2024’ de entre todos los concursantes que aún permanecen en Honduras dando la batalla: Gorka, Kiko Jiménez, Rubén Torres, Aurah, Miri, Arkano, Marieta, Blanca y Pedro García Aguado.

La colaboradora de ‘Vamos a ver’ lo ha verbalizado abiertamente este viernes cuando en el programa se estaba abordando el gran bajón anímico que ha sufrido Gorka Ibarguren y que marcó la Palapa de la duodécima gala de ayer jueves. Al borde del llanto, el concursante vasco se derrumbó como nunca.

«Es verdad que desde la marcha de Ángel Cristo estamos un poco mejor en la playa, pero tampoco te voy a mentir. No estamos bien del todo, ha dejado mella y ha sido una semana muy dura. En un día no vamos a estar bien. Necesitaremos nuestro tiempo y yo personalmente estoy mal, sigo mal y supongo que me costará animarme. Estoy pasando yo creo que la peor semana de la aventura, estoy jodido y no soy de hierro. Tengo mis límites y hoy estoy en el límite», clamó un Gorka devastado emocionalmente.

Isabel Rábago: «Es el auténtico ganador»

Esta conmovedora escena ha sido comentada en el espacio matutino de Joaquín Prat y ha enternecido a Isabel Rábago, que ha señalado que Gorka no se puede rendir ahora que ‘Supervivientes’ encara su recta final porque es el ganador indiscutible de esta edición y no tiene dudas de que se alzará con el cheque de los 200 mil euros.

«El ganador de ‘Supervivientes’ de este año necesita algún tipo de gesto», ha soltado Isabel Rábago, aplaudiendo que la organización haya decidido llevar a la novia de Gorka este domingo para reencontrarse con él en Honduras y darle energía de cara a las últimas semanas antes de la gran final.

Además, Isabel Rábago ha destacado las cualidades del robinsón para hacerse con la gloria de esta edición. «Lo tiene todo y ha sabido lidiar, no solo con la isla, sino con tiburones televisivos cada semana. Entonces, para mi, es el auténtico ganador», ha sentenciado alto y claro.