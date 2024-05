Avance ‘Secretos de familia’, capítulo domingo con la trágica muerte de este personaje

Este domingo, Antena 3 ofrecerá un nuevo episodio de su serie turca ‘Secretos de familia’ a partir de las 22:00 horas pese a haber sufrido un bajón en las últimas semanas por su cabio de horario de hace dos semanas por las elecciones catalanas.

En el último capítulo de ‘Secretos de familia’, la tensión entre Ceylin e Ilgaz se cortaba con un cuchillo en casa por el nuevo caso en el que los dos querían participar. La abogada no entendía cómo su marido no se retiraba para dejar que ella apoyase a la madre del niño desaparecido sabiendo lo mal que lo pasó cuando no encontraban a Mercan.

Por otro lado, Yekta descubrió en la Tablet de Laçin las fotos de unos vestidos de novia, así que le preguntó directamente si se estaba haciendo la dura no dándole una respuesta a su propuesta de matrimonio. Su exmujer le confesó que tenía miedo a que su relación cambiase si daban el paso, sobre todo teniendo en cuenta lo tormentoso que había sido su matrimonio antes del gran cambio de Yekta.

Çinar volvió sigilosamente a su casa para recoger el resto de sus cosas. Defne se alegró enormemente al volverlo a ver, aunque su rostro cambió por completo cuando él le dijo que no pensaba regresar a casa. El joven trató de hacerle ver a su hermana que necesitaba encontrar su camino y Defne le hizo prometer que, aunque estuviese lejos de ella, la llamaría de vez en cuando para no perder el contacto.

Ceylin se llevó una gran sorpresa cuando el nuevo caso hizo que se reencontrase con su ex. Firat trabajaba en la unidad de menores, así que debía coordinarse con él para tratar de encontrar al niño que había desaparecido. Otro que también vivió un reencuentro fue Osman que se quedó helado tras verse de nuevo con Zümrüt, la mujer con la que había engañado a Aylin durante un tiempo y de la que aseguró haberse enamorado.

Leer el diario del niño desaparecido le dio a Firat una idea de dónde podía estar el pequeño. El inspector volvió al edificio en el que vivía su familia y se dirigió hacia el sótano, dónde, efectivamente, se encontraba el pequeño. Por desgracia, el estado del niño era alarmante y Firat deberá actuar en consecuencia.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Secretos de familia’? En El Televisero te contamos la sinopsis del nuevo capítulo que emitirá Antena 3 este domingo 26 de mayo partir de las 22:00 horas:

Avance del capítulo 84 de ‘Secretos de familia’:

Ceylin ha vuelto a reencontrase con su ex después de años sin verse. Para la abogada ha sido un encuentro que le ha pillado totalmente por sorpresa y decide ocultárselo a Ilgaz para evitar problemas. Sin embargo, el fiscal Kaya lo ha descubierto y cree que Ceylin quiere sacarle del caso del niño desaparecido para pasar más tiempo con él.

En el próximo capítulo, la joven Erguvan se quedará muy decepcionada con Ilgaz. Esa acusación le caerá como un jarro de agua fría y ahora sentirá que no puede confiar en nadie. La joven abogada, además, le contará a Ilgaz cómo conoció a Firat lo que provocará que los celos de Ilgaz aumenten todavía más.

La policía encuentra el cuerpo del niño desaparecido y comenzará una investigación contrarreloj para saber quién es el asesino. Ceylin cuenta a la madre lo sucedido y ésta se rompe por completo. Ilgaz, por su parte, continúa investigando para encontrar al culpable.

Aylin y Osman están cada vez más distanciados y las discusiones entre ellos no cesan. Ilgaz ofrece ayuda a Çinar en todo lo que necesite, pero Çinar está en la asociación y no quiere volver a casa.

Merdan consigue hacerse con la fortuna de Kadir. Kadir cae desplomado en prisión y fallece al momento.