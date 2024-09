‘Secretos de familia’: Avance del último capítulo con el insospechado giro final de Ilgaz y Ceylin

Justo un mes después de que Antena 3 ofreciera el final de ‘Pecado Original’, este domingo la cadena de Atresmedia emitirá el último capítulo de otra de sus series turcas, ‘Secretos de familia’. La serie llegará a su fin justo después del segundo capítulo de ‘Una nueva vida’, que llegaba el pasado domingo.

Convertida en unas de las series internacionales más vistas de los últimos tiempos en la televisión española, ‘Secretos de Familia’ vive su desenlace este domingo 22 de septiembre a partir de las 0:20 horas en un horario tardío como ya le pasó en su día a otras ficciones como ‘Mujer’ o ‘Infiel’.

La producción se despide de su audiencia después de haber perdido audiencia en los últimos tiempos. Pese a todo, la ficción dirá adiós tras haber alcanzado una media del 11,3%. Con sus 100 emisiones ‘Secretos de familia’ ha conseguido reunir a más de 1,1 millones de espectadores de media y más de 2,7 millones de espectadores únicos cada día.

‘Secretos de familia’ vivirá un gran final lleno de misterio y giros sorprendentes. Ceylin e Ilgaz continúan reflexionando como sería su vida si hubiesen tomado otras decisiones. ¿Podrían haber huido del destino la abogada y el fiscal? ¿Conseguirán ser felices por fin?

En el penúltimo capítulo de ‘Secretos de familia’, Ceylin estaba muy disgustada en su nueva casa porque se mudaron para escapar de todos los problemas que les perseguían y encontraban un cadáver en el jardín.

Ceylin, entre lágrimas, afirmaba que habían construido sus vidas en torno a la muerte de Inci, mientras que Ilgaz consideraba que no estarían juntos si sus destinos hubiesen sido otros. Ilgaz pensaba que no se puede huir del destino. Cree que todo es tal y como debe ser. Aseguraba que uno no puede preguntarse qué habría pasado, ya que no se puede luchar contra el pasado y pensar en otras alternativas. Afirmaba que el universo posee su propio equilibrio.

A partir de ahí, se sucedían una serie de escenas de todo lo que han vivido hasta llegar al principio de todo: : la aparición de un cadáver en un contenedor, pero en este caso no se trataba de Inci. En este pasado alternativo, las vidas de Ceylin e Ilgaz seguían otros caminos, hasta que un caso les vinculaba.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Secretos de familia’? En El Televisero te contamos la sinopsis del último capítulo de la ficción turca que Antena 3 ofrecerá este domingo tras ‘Una nueva vida’:

Avance del último capítulo de ‘Secretos de familia’

En una historia alternativa, Ilgaz y Ceylin se ven envueltos en un caso que les lleva hasta la casa donde se habrían mudado en el presente. Allí, un hombre aparece y les apunta con una pistola.

El hombre dice ser el padre de un chico al que Ilgaz metió en la cárcel por asesinar a una chica de 23 años y enterrarla en el jardín de una casa abandonada. Finalmente, el hombre les dispara. Ceylin e Ilgaz se desploman al instante y se agarran de la mano hasta quedarse sin respiración.

En realidad, nada de esto ha sucedido. Era una historia alternativa que acababa con la vida de ambos, pero lo único real es que han encontrado el cadáver de una chica de 23 años en su nuevo jardín.

Tras encontrar el cuerpo de la joven, Ceylin sigue pensando que alguien les ha echado un mal de ojo, pero recuerda las palabras de Ilgaz acerca de su destino. Ceylin dice a su familia que vuelven a Estambul y todos celebran su regreso, porque de esta forma, todo es como debe ser.

Eren se convierte en inspector jefe. Aylin, Gül y Laçin han abierto un local de belleza juntas. Osman sigue siendo taxista. Tuğçe, Iclal y Efe han hecho una propuesta para crear una aplicación que avisa si hay agresores cerca. Parla estudia Derecho Internacional en París. Çinar y Defne van a la universidad. Merdan acaba falleciendo, pero todos le recuerdan y visitan su tumba.

Yekta ha escrito varios libros que se han convertido en exitosas series de televisión. Ceylin se quedó con el bufete e Ilgaz es fiscal jefe. Además, Mercan ya tiene otra hermana y están a punto de ampliar su familia con un integrante más, ya que Ceylin está embarazada de su tercer hijo.