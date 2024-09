Avance ‘Secretos de familia’, capítulo domingo con cambio de horario y la aparición de un cadáver

A partir de este domingo 15 de septiembre, ‘Secretos de familia’ sufrirá un cambio en su emisión en Antena 3. Y es que antes de que la serie se despida para siempre de la audiencia, la cadena de Atresmedia ha decidido estrenar su nueva ficción turca, ‘Una nueva vida’ justo antes de los últimos capítulos de la ficción protagonizada por Pınar Deniz y Kaan Urgancıoğlu.

En el último capítulo de ‘Secretos de familia’, mientras Ilgaz trataba de escapar de la isla desierta en la que la había abandonado el sicario, Laçin visitaba a Yekta en el hospital, que acababa de recibir una brutal paliza por parte de los hombres de Bülent. A pesar de la mala relación que han tenido últimamente, la amiga de Gül le dejó claro a su exmarido que podía contar con ella si lo necesitaba.

Aunque no estaba pasando por su mejor momento debido a la desaparición de Ilgaz, Ceylin sacó fuerzas de donde no las tenía para defender a Çinar en un juicio crucial. La abogada logró convencer a la jueza con sus argumentos y Çinar quedó en libertad desde ese mismo momento.

Ilgaz no pudo esperar a ser rescatado de la isla desierta en la que le había abandonado el sicario y comenzó a nadar sin descanso. Por suerte, unas personas lo rescataron a tiempo y fue trasladado de urgencia al hospital. Estaba muy débil, pero su vida no corría peligro.

Ceylin respiró aliviada cuando le comunicaron que su marido había aparecido y los dos nos regalaron un emotivo reencuentro en el hospital. La abogada estaba orgullosa de la fortaleza de Ilgaz, pero también cansada de que su vida corriese peligro por culpa de implicarse demasiado en los casos.

Por otro lado, Parla se llevó una gran decepción con Canberk. La joven se había ilusionado con su cliente y por eso se quedó impactada cuando él le comunicó, de una manera fría y distante, que había vuelto con su mujer. La sobrina de Ceylin se sintió utilizada y ninguneada y contuvo las ganas de llorar en el despacho.

Después de semanas de espera, por fin disfrutamos de la boda del año. Tuğçe y Efe se dieron el ‘sí, quiero’ delante de sus seres queridos y acompañados en la mesa nupcial por sus buenos amigos: Ilgaz, Çinar y Parla. Eren no pudo contener las lágrimas al ver cómo su pequeña se unía en matrimonio con el hombre de su vida.

En la boda de Tuğçe y Efe todo fueron alegrías y buenas noticias. Ceylin e Ilgaz aprovecharon la ocasión para comunicarle a toda la familia que iban a ser padres de nuevo. La pequeña Mercan estaba muy ilusionada con la idea de pasar a ser la hermana mayor.

Además, con la noticia de la ampliación de la familia, Ceylin e Ilgaz tomaron la decisión de abandonar Estambul para iniciar una nueva vida tranquila y alejada de los constantes peligros a los que se exponían por su profesión.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Secretos de familia’? En El Televisero te contamos la sinopsis del nuevo capítulo que emitirá Antena 3 este domingo 15 de septiembre a partir de las 00:30 horas:

Avance del nuevo capítulo de ‘Secretos de familia’:

Ceylin e Ilgaz han comenzado una nueva vida lejos de Estambul para huir de los peligros a los que estaban acostumbrados por ser el fiscal Kaya y la abogada Erguvan. Sin embargo, Ceylin cree que la mala suerte les persigue después de encontrar un cadáver en el jardín de su nueva casa.

La abogada cree que han construido sus vidas en torno a la muerte de Inci, mientras que Ilgaz considera que no estarían juntos si el destino hubiese sido otro. Sin embargo, el fiscal asegura que no se puede luchar contra el pasado y pensar en lo que pudo haber sido.

Así, Ilgaz piensa que no se puede huir del destino. Cree que todo es tal y como debe ser. Asegura que uno no puede preguntarse qué habría pasado, ya que no se puede luchar contra el pasado y pensar en otras alternativas. Afirma que el universo posee su propio equilibrio.

Tras argumentar esto, una serie de escenas de todo lo que han vivido se suceden sin parar hasta llegar al principio de todo: la aparición de un cadáver en un contenedor, pero en este caso no se trata de Inci. En este pasado alternativo, las vidas de Ceylin e Ilgaz siguen otros caminos, hasta que un caso les vincula.

Metin, Zafer o Derya volverán a este pasado que fue muy diferente al que hemos ido descubriendo a lo largo de todo este tiempo.