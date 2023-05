Asraf y Adara rompen su relación en ‘Supervivientes’ y lo ocurrido da un giro a todo

La convivencia en los Cayos Cochinos está a punto de dinamitarse por completo. Tal y como ha comentado Ion Aramendi durante el transcurso del debate dominical de ‘Supervivientes 2023‘, Asraf Beno y Adara Molinero han roto por completo su relación. En principio, todo se ha originado a raíz de un reproche de la pareja de Isa Pantoja a su compañera por haber podido degustar más cangrejos que él.

Cabe recordar que la joven ha podido comer más cangrejos tras mantener una cita romántica junto a Artur Dainese. «Es noticia de última hora. Ha ocurrido hoy mismo justo antes de empezar ‘Conexión Honduras’. Ojo porque puede marcar el futuro de algunos supervivientes. Dos grandes amigos han roto su relación, se ha producido un fuerte enfrentamiento entre Adara y Asraf», ha comenzado advirtiendo el presentador.

Aunque el choque frontal entre Asraf y Adara se abordará en profundidad durante la emisión de la versión ‘Tierra de Nadie’, se han podido ver algunas imágenes a modo de cebo. En esa secuencia se puede ver la enorme decepción de la joven hacia él: «No me está molando nada lo que está pasando eh Asraf. Gilipollas no soy. Se está acercando la final y a mí que me peguen la puñalada a estas alturas… Creo que no me lo merezco«.

Lejos de quedarse ahí, Adara Molinero ha proseguido afeándole su actitud a Asraf: «No quiero pensar mal de las personas, pero llevas muchos días diciéndome cositas. Antes de un concurso están las personas para mí«. Por su parte, Asraf Beno, desconcertado, le ha replicado: «Ah, ¿que estás diciendo que yo estoy haciendo esto por el concurso?». «Sí Asraf, sí», ha respondido Adara sin rodeos entre lágrimas.

Con todo, se abre así la guerra entre los dos grandes pesos pesados de la edición. Un giro de acontecimientos que nadie vio venir. Aunque, eso sí, habrá que esperar al martes para ver en qué contexto ha ocurrido todo y las consecuencias que va a acarrear este distanciamiento.