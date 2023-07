Adara Molinero clama lo que de verdad opina del resultado de la final de ‘Supervivientes’

Adara Molinero ha retomado el control de sus redes sociales tras la final de ‘Supervivientes 2023‘. La concursante, que finalmente quedó como subcampeona y vio cómo Bosco Martínez-Bordiú le arrebató el cheque, está volviendo poco a poco a la vida real y se ha sincerado sobre cómo se encuentra.

«Qué fuerte que os esté hablando por aquí. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado todas estas semanas. Estoy súper cansada. El cuerpo, después de todos estos meses, se me ha caído hacia abajo. Tengo hasta los ojos rojos. Pero estoy muy feliz en casa, ya con el chiquitín. Estaremos en contacto y os iré contando. Todo se resume en eso: estoy feliz y como en una nube», han sido sus primeras palabras hacia sus seguidores desde Instagram.

También se ha pronunciado sobre la hinchazón abdominal que padece y que tanto ha dado que hablar. «He tenido la tripa hinchada todo el concurso, no por comida lógicamente, pero no sé qué me pasa. Tengo el estomago muy mal y tengo que mirármelo», ha comentado un tanto preocupada.

Por otro lado, Adara Molinero también se ha dejado caer en Twitter para pedir a quienes han sido su apoyo incondicional que no estén tristes por no haber podido revalidar el título de reina de los realities. «No estéis tristes porfi, me habéis regalado vivir el concurso hasta el final y os quiero. Estoy muy feliz», ha publicado.

Además, ha sido categórica a la hora de decir abiertamente lo que piensa del ganador de ‘Supervivientes 2023’. «Creo que Supervivientes tiene un ganador merecedor y con un corazón limpio. Es una persona sin dobleces. Siempre con su sonrisa y positivismo», ha escrito junto a tres significativos corazones. Y es que Bosco parece haberle robado el corazón en el último momento.