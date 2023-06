Una soltera de ‘First Dates’ deja de una sola pieza a su cita: «¿Me ves cara de guarra?»

Este lunes, 5 de junio, ‘First Dates’ ha acudido puntual a su cita (y nunca mejor dicho) diaria con los espectadores de Cuatro. Patricia y Paula han sido una de las parejas protagonistas de esta nueva entrega. Ambas han conseguido conectar desde el primer momento, algo muy difícil.

«Me encanta la gente feliz, positiva, que te aporta y que te hace crecer», reconocía Patricia en su presentación. A sus 36 años, la soltera ha acudido al dating show con la intención de conocer a alguien más joven que ella. Y tenía claro lo que iba buscando: «Busco sinceridad porque en la última relación que tuve me engañaron. Que esa persona sea especial, humilde, empática, que me llene… Las chicas de mi edad me aburren, yo soy muy juvenil».

Y tanto Patricia como Paula se han gustado desde el primer minuto en ‘First Dates’, sin intercambiar muchas palabras. Así lo reconocía la segunda: «Cuando la he visto, lo primero que he pensado es que era muy guapa. La verdad es que me ha gustado mucho físicamente. Se ha visto claramente que me ha gustado, engañaría si dijera que no».

Una vez pasados los nervios iniciales, ambas solteras se han abierto en canal. Como ya había reconocido ella misma, a Patricia le gustan jóvenes, pero ha aluciado al saber que Paula solo tenía 23 años. Ésta le contó que había tenido una relación larga y que ahora buscaba ante todo estabilidad. Mientras que a Patricia le daba vergüenza decirle cuánta había tenido ella. Finalmente, acababa contado que había tenido cuatro relaciones y que su última pareja le fue infiel con un chico, de lo cual se enteró al ver unas imágenes subidas de tono en su teléfono móvil.

Paula quiso saber si alguna de esas parejas había sido su gran amor. Patricia le contestó que su primera relación con una chica, porque fue su descubrimiento. Antes había estado con un chico cuatro meses, pero con él no tuvo sexo porque «tenía el pene gancho, ha desvelado, para sorpresa de su cita. Entre risas, la soltera de ‘First Dates’ le ha explicado que «hay chicos que la tienen doblada y les tienen que operar». «¿No podíais follar?», le ha preguntado Paula, sin dar crédito a lo que escuchaba.

Pero ha sido una pregunta de Patricia la que ha dejado completamente en shock a Paula: «A mí me han dicho siempre que tengo cara de guarra. ¿Tú a mí me ves cara de guarra?». Su cita ha respondido tirando de sentido del humor, antes de continuar con la cena.

La conexión y la química entre ellas ha sido tal que, al pasar al otro set del restaurante, han acabado bailando y besándose. En el reservado de ‘First Dates’, a Paula se le ha cerrado el estómago por completo, por lo que Patricia le ha sacado a bailar para relajar la tensión sexual. Durante la decisión final ambas han decido tener una segunda cita para así seguir conociéndose.